이찬용이 '참교육'에 출연했다. / 사진제공=넷플릭스

이찬용이 '참교육'에 출연했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 이찬용이 넷플릭스 시리즈 '참교육' 첫 에피소드에서 학교폭력 피해 학생의 복합적인 감정을 그려내며 시청자들에게 눈도장을 찍었다. 김무열과의 호흡 속에서 불안과 죄책감, 상처를 섬세하게 표현하며 극의 몰입도를 높였다. 짧은 등장에도 안정적인 연기력으로 존재감을 남겼다.이찬용은 최근 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육' 1회에서 대한고등학교 학생 김경민 역을 맡았다.극 중 학교폭력 피해자인 김경민은 무너진 교육 현장을 바로잡기 위해 출범한 교권보호국이 처음 투입된 대한고등학교의 학생이다. 오랜 시간 학교폭력에 시달려온 그는 자신을 괴롭히던 가해자들의 관심이 동급생 박대석(정수현 분)에게 향하자 안도감과 죄책감 사이에서 갈등하며 깊은 상처를 드러낸다.이찬용은 학교폭력의 굴레에서 벗어나지 못하는 김경민의 불안과 두려움을 섬세하게 표현했다. 특히 교권보호국 감독관 나화진(김무열 분)의 "어른한테 이야기해. 세상에는 좋은 어른도 있다"라는 위로에 조금씩 마음을 열어가는 과정과 함께 달리기 훈련, 편의점 대화 장면 등을 통해 신뢰를 쌓아가는 변화를 자연스럽게 그려냈다.후반부 감정 신에서는 캐릭터의 복잡한 심리를 밀도 있게 표현했다. 김경민은 박대석의 죽음을 두고 "대석이가 전학 대상이 됐을 때 다행이라고 생각했다. 이제 내가 이 지옥에서 벗어날 수 있을 것 같았다"라며 죄책감을 드러낸다. 나화진이 "네 탓 아니야. 경민아. 너는 아무 이유 없이 당한 거잖아. 후회도 하지 말고 반성도 하지 마"라고 위로하자 그동안 억눌러왔던 감정을 터뜨리며 깊은 여운을 남겼다.이찬용은 한 회 분량의 출연에도 캐릭터의 서사를 설득력 있게 완성하며 시청자들에게 인상을 남겼다. 김무열과의 연기 호흡 속에서도 안정적인 연기력과 집중력을 보여줬다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr