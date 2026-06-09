"사진 속 남성은 동성애자"…외도 의심해 폭력, 아내는 '소개팅 앱' 인정 ('결혼지옥')

내아결 부부가 외도 의혹이 폭력 문제로 번진 사연을 밝혔다. /사진제공=MBC

내아결 부부가 외도 의혹이 폭력 문제로 번진 사연을 밝혔다.지난 8일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 171회에서는 '내 아들과의 결혼을 제발 깨지 말아줘', 일명 '내아결 부부'의 두 번째 이야기가 공개됐다.베트남 출신 아내와 한국인 남편인 두 사람은 생활비를 주지 않으면서도 렌탈료로 한 달에 200만 원 넘게 지출하는 남편과 쌍방 외도 의혹 폭로로 충격을 안겼다. 이날 방송에서는 외도 논란의 진실부터 손자를 향한 시아버지의 지나친 집착, 가족 갈등의 근본 원인까지 밝혀졌다.두 사람은 서로를 향한 외도 의혹에 대해 말했다. 남편은 가이드 일을 할 당시 여성의 동행을 요청하는 손님의 부탁으로 주고받은 메시지를 보고 아내가 오해한 것이라고 해명했다. 이어 남편은 아내가 소개팅 앱을 사용한 사실을 언급했다. 이에 아내는 "메시지만 주고받았을 뿐 실제로 만난 적은 없다"라고 설명했다. 오은영 박사는 "두 사람은 상식적으로 지켜야 할 선을 지키지 않는다"라고 일침했다.갈등은 외도 의혹을 넘어 폭력 문제로 이어졌다. 남편은 과거 아내의 휴대전화에서 다른 남성과 찍은 사진을 발견한 뒤 크게 다퉜다고 전했다. 이어 "당시 아내가 사진 속 남성이 동성애자라고 설명했지만 나는 알 수 없는 상황이었다. 말다툼 끝에 폭력을 쓰게 됐다"라고 털어놨다.아내는 이혼 이야기가 나올 때마다 남편의 폭력이 반복됐다고 주장했다. 이에 오은영 박사는 "어떤 이유에서도 폭력은 절대 안 된다. 배우자 폭행은 단 한 번만 있어도 이혼을 권할 정도로 심각한 문제"라고 지적했다.이날 방송에도 시어머니가 상담에 함께 참여했다. 시어머니는 "며느리가 제 딸이었다면 아들과 못 살게 했을 것"이라며 눈물을 보였다. 그러면서도, 손자를 생각하면 며느리와의 관계를 쉽게 정리할 수 없다며 복잡한 심경을 보였다.그러나 남편은 부모님의 간섭이 부담스럽다고 고백했다. 특히 손자를 향한 시아버지의 관심이 지나치다며 "아버지는 저를 실패작이라고 생각한다. 손자를 성공작으로 만들고 싶어 하는 것 같다"라고 말했다.시아버지는 손자의 교육과 건강, 생활 전반에 대해 끊임없이 문자 메시지를 보내며 간섭했고, 손자를 미국으로 유학 보내려 했다는 사실까지 밝혀졌다. 남편은 "아버지의 접근 금지 조치까지 고민했을 정도"라고 고백했다.남편은 어린 시절 이야기를 꺼내며 눈물을 흘렸다. 3살 때 부모님의 이혼을 겪은 남편은 재혼한 아버지와 가족이 되기까지의 과정을 떠올리며 "결혼 전까지는 아버지가 롤모델이었다. 아버지가 나를 버리지 않을 거라는 믿음이 있었다"라고 말했다. 시어머니 역시 중국에서 성장한 아들이 새아버지의 기대에 부응하기 위해 성적표를 위조했던 과거와 이후 이어진 방황을 털어놨다.오은영 박사는 "남편은 전형적인 ADHD다. 어렸을 때 치료받았어야 했다. 대화를 오래 유지하기 어렵고 중요한 이야기를 회피하게 된다"라고 분석했다. 이어 "문제의 중심에는 남편이 있다. 이를 받아들이지 않으면 결국 가족 관계가 모두 무너질 수 있다"라고 강조했다. 시아버지에 대해서는 "책임감이 강한 사람"이라고 해석했다. 그러면서 시부모에게 경제적 지원을 중단할 것을 권했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr