조훈 부부의 결혼식 현장이 공개된다./사진제공=SBS

조훈 부부의 결혼식 현장이 공개된다./사진제공=SBS

개그맨 조훈이 유명 유튜버 아내와의 결혼식 현장을 공개한다.9일 오후 10시 40분 방송되는 SBS 예능 ‘동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명’(이하 ‘동상이몽2’)에서는 새롭게 합류한 조훈 부부의 신혼 일상이 담긴다.최근 진행된 SBS ‘동상이몽2’ 스튜디오 녹화에는 개그맨 이선민과 곽범이 등장했다. 최근 유부남보다 더 유부남 같은 ‘확신의 기혼상’ 캐릭터로 화제를 모았던 이선민은 또 한 번 ‘의혹 제공자’ 김구라와의 새로운 케미를 보여줬다. 이선민은 새로 업데이트된 자신의 이상형부터 결혼 로망, 구체적인 결혼 시기 등도 언급했다.VCR에서는 ‘홍박사 신드롬’의 주인공 조훈의 신혼 생활이 공개됐다. 최측근 곽범이 “조훈보다 6배는 더 웃기다”라며 보증한 아내 윤혜정은 무려 230만 팔로워를 보유한 유튜버 짱아였다. 매일 콘텐츠를 양산하는 크리에이터 부부답게 괴성과 비명이 난무하는 두 사람만의 도파민 루틴은 물론, ‘국가대표 태권도 시범단’ 출신 아내 윤혜정과의 오싹한 부부 싸움 현장도 공개됐다.조훈, 윤혜정 부부의 결혼식 현장도 최초 공개됐다. 식장에는 이시언, 려운, 김해준 등이 총출동했다. 조훈은 자신을 알린 히트곡 ‘홍박사님을 아세요’를 센스 있게 개사해 입장했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr