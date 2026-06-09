김정현과 연우가 '나의 유죄인간'에서 색다른 로맨스 호흡을 맞춘다./사진제공=tvN

김정현과 연우가 '나의 유죄인간'에서 색다른 로맨스 호흡을 맞춘다./사진제공=tvN

김정현과 연우가 '나의 유죄인간'에서 색다른 로맨스 호흡을 맞춘다.2026년 하반기 첫 방송 되는 tvN 새 드라마 '나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 담는다.임시완과 설인아가 각각 재벌 3세 윤이준 역, 특수부대 출신 형사 강재희 역을 맡는다. 여기에 김정현과 연우가 김시현, 이혜정 역으로 합류해 또 다른 로맨스 축을 형성한다.김정현이 연기하는 김시현은 태강그룹 법무팀 소속 변호사이자 윤이준의 절친이다. 인생 모토가 '적당히'와 '가성비'인 그는 직장 상사인 윤이준을 챙기면서도 속내를 쉽게 드러내지 않는 인물이다. 늘 무난하게 살아가던 중 자신의 승부욕을 자극하는 여자를 만나면서 예상치 못한 변화를 맞는다.연우는 태강그룹 회장 비서 이혜정 역을 맡는다. 빼어난 업무 능력과 신중한 성격으로 회사에서는 완벽한 비서로 통하지만, 퇴근 후에는 전혀 다른 삶을 즐기는 반전 매력의 소유자다. 우연한 접촉 사고를 계기로 김시현과 얽히며 새로운 관계를 시작한다.스틸에는 서로의 속내를 쉽게 읽을 수 없는 두 사람의 분위기가 담겼다. 능청스러운 미소를 짓는 김시현과 여유로운 표정의 이혜정은 직장 동료 이상의 관계로 발전하며 미묘한 긴장감을 형성한다.특히 사랑도 적당히 하는 김시현과 사랑에 신중한 이혜정은 서로의 진심을 확인하기 위한 심리전을 벌인다. 썸과 탐색전 사이를 오가는 두 사람의 관계는 윤이준과 강재희의 밀착 스릴 로맨스와 또 다른 재미를 더할 전망이다.김정현은 지난 4월 종영한 tvN 드라마 '세이렌'에서 1986년생 박민영과 호흡을 맞췄다. 이번 작품에서는 자신보다 6살 어린 1996년생 연우와 새로운 로맨스를 선보이며 색다른 케미를 예고한다.임시완, 설인아, 김정현, 연우가 출연하는 '나의 유죄인간'은 2026년 하반기 방송되며, 글로벌 시청자들은 Prime Video를 통해 만나볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr