유튜버 명예영국인이 임신 소식을 전했다. / 사진='명예영국인' 유튜브 영상 캡처

유튜버 '명예영국인' 백진경이 깜짝 임신 소식을 전했다.지난 8일 유튜브 채널 '명예영국인 world'에는 '영국에서 하라는 건 안 하고'라는 제목의 영상이 게재됐다.명예영국인은 "이젠 더 이상 숨길 수 없는 지경에 와 버렸다"며 초음파 사진을 공개, 현재 임신 14주 차임을 밝혔다. 그는 사진을 보며 "에일리언같이 생겼다. 머리가 남편을 닮아서 좀 작아야 제가 수월하게 나올 것 같은데 살짝 커 보인다"고 말했다.출산 예정일이 아닌 착상 추정일을 언급하며 웃음을 자아내기도 했다. 그는 "착상 추정 날짜는 바로 저번에 한국에 3개월 있을 때 노를 열심히 젓고 갔지 않나. 영국에 입국한 바로 그날, 바로 아이가 생겼다"고 솔직하게 고백했다. 이어 "결혼 4년 차인데 3년 동안 난임이었다. 유튜브 시작하며 바빠져서 고민하던 차에 갑자기 아이가 생겼다"고 벅찬 소감을 전했다.그러면서 향후 유튜브 활동 방향에 대해서도 말했다. 그는 "유튜브의 정체성이 바뀌거나 가족, 육아 유튜브로 바꿀 생각은 전혀 없다"며 "그저 제가 엄마가 되는 과정을 여러분과 조금씩 공유하고 싶다"고 설명했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr