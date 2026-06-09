배우 이준영이 '신입사원 강회장'에서 활약 중이다. / 사진=JTBC

배우 이준영이 '신입사원 강회장'에서 활약 중이다. / 사진=JTBC

배우 이준영이 '신입사원 강회장'에서 열연하고 있다. 한편 1화 3.7%의 시청률로 출발한 '신입사원 강회장'은 4화 만에 8.2%까지 상승하며 가파른 상승세를 보이고 있다.JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장'이 방송 4회 만에 시청률 8.2%, 분당 최고 시청률 8.8%를 기록하며 상승세를 이어가고 있다. 그 중심에는 이준영이 있다. 이준영은 극 중 72세 회장 강용호(손현주 분)의 영혼이 깃든 황준현 역을 맡아 열연 중이다. 젊은 외모와 회장의 노련함을 동시에 지닌 황준현은 인턴사원으로 최성그룹에 복귀한 뒤 예측 불가한 행보를 펼치며 극을 이끌고 있다.특히 이준영은 영혼이 뒤바뀐 인물이라는 설정을 자연스럽게 소화하며 극의 몰입도를 높이고 있다. 눈빛과 말투, 목소리 톤에 변화를 주며 황준현과 강용호의 간극을 표현했고, 인물의 복합적인 감정 변화까지 섬세하게 담아내고 있다.강용호의 가족들과 만들어내는 관계성도 극의 또 다른 재미를 더하고 있다. 강방글(이주명 분)과는 회사 동기로 만나 티격태격하는 모습으로 웃음을 안기는 한편, 딸을 향한 걱정과 애정을 표현하며 부성애를 보여줬다.특히 아내 조선희(윤유선 분)와 마주한 장면은 깊은 인상을 남겼다. 젊은 황준현의 모습이지만 아내를 바라보는 눈빛에는 강용호의 감정이 고스란히 담겼다. 이준영은 "왜 이렇게 말랐어, 마음고생을 얼마나 많이 했으면"이라는 대사와 함께 복합적인 감정을 표현했다.한편 이준영이 활약하고 있는 '신입사원 강회장'은 토요일 오후 10시 40분, 일요일 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr