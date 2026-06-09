'취사병 전설이 되다'에서 강성재 역을 맡은 박지훈 / 사진=tvN

'취사병 전설이 되다'에서 강성재 역을 맡은 박지훈 / 사진=tvN

'취사병 전설이 되다' 박지훈이 간부식당으로 차출됐다.지난 8일 방송된 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다' 9회에서 박지훈(강성재 역)은 중급 취사병으로 전직한 뒤 간부식당으로 갑작스럽게 차출됐다. 이에 그는 처음으로 5성급 요리에 도전하며 또 한 번 성장했다.극 중 강성재는 한 차원 도약한 기량으로 경쾌한 칼질과 유려한 멀티태스킹을 선보이며 향상된 조리 능력을 입증했다. 박지훈은 능숙해진 조리 동작을 물 흐르듯 자연스럽게 소화한 것은 물론, 요리를 향한 뜨거운 열정을 뿜어내며 극의 몰입감을 더했다.극 중 강성재는 한층 성장한 실력으로 경쾌한 칼질과 능숙한 멀티태스킹을 선보였다. 박지훈은 자연스러운 손놀림으로 조리 과정을 소화한 것은 물론, 요리를 향한 강성재의 열정을 섬세하게 표현했다. 특히 새로운 보직이 안겨주는 심리적 압박감과 완벽한 맛을 향한 집념을 그려내며 무게감을 더했다.이어 대대본부 간부식당으로 차출된 강성재는 간부들의 입맛을 책임져야 한다는 부담을 안게 됐다. 그는 셰프 출신 이호영 상병의 뛰어난 실력과 낯선 전문 용어들 앞에서 자신의 부족함을 실감하며 한계를 마주했다. 그러나 강성재는 이호영 상병의 조언을 빠르게 받아들이고 주어진 식재료를 활용해 완성도 높은 요리를 선보이는 데 성공했다.한편 '취사병 전설이 되다'는 매주 월, 화요일 오후 8시 50분 티빙과 tvN을 통해 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr