화사, 마마무 멤버와 주먹다짐 했다…"취해서 치고받고 싸워" ('짠한형')

가수 화사가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

그룹 마마무 화사와 휘인이 과거 몸싸움을 벌였다고 밝혔다.지난 8일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 마마무 솔라, 문별, 화사, 휘인이 게스트로 출연했다.화사와 휘인은 중1 때 처음 만나 같은 고등학교에 진학, 데뷔도 같이 한 절친이다. 그러나 우정 타투를 같이 새긴 두 사람도 싸움을 피할 수는 없었다.휘인은 "(화사와) 자잘한 싸움보다 큰 싸움이 있었다. 주먹다짐을 딱 한번 했었다"며 일본에서 취한 상태로 싸웠다고 밝혔다. 이어 휘인은 "둘 다 감성적이다. 취해서 좋다고 난리 치다가 별것도 아닌 걸로 격해져서 둘이 치고받고 발로 차고 싸웠다"며 "저는 필름이 안 끊기고, 화사는 끊기는 스타일이다. 나느 기억나는데 화사는 다르게 기억하고 있더라. 한 일주일 넘게 서먹하다가 잘 풀었다"고 설명했다.솔라는 당시를 회상하며 "스케줄 대기를 하고 있는데, 휘인이가 화사한테 직접 할 말을 저한테 전달하는 거다. 왜 그러나 했는데 나중에 듣고 보니 싸웠다더라"고 말했다. 문별도 "공항에서도 계속 끝과 끝에서 따로 걸었다"고 증언했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr