이광수, 이선빈이 공개 열애 중이다. / 사진=텐아시아DB

이광수가 '유재석 캠프'에서 이선빈을 언급했다. / 사진='유재석 캠프' 영상 캡처

이광수가 '핑계고'에서 이선빈을 언급했다. / 사진='핑계고' 영상 캡처

배우 이광수가 9년째 공개 열애 중인 여자친구 이선빈을 연이어 예능에서 언급해 화제가 되고 있다. 이광수는 이효리의 이선빈 칭찬에 감사를 표하기도 했다.최근 넷플릭스 공식 유튜브 채널에는 '유재석 캠프' 미공개 클립 영상이 공개됐다. 영상에서 이광수는 유재석, 변우석, 지예은을 비롯해 이효리, 이상순 부부와 함께 저녁 식사 준비 중인 모습이 담겼다.이효리는 변우석에게 여자친구 여부를 물었다. 변우석은 "없다"라고 답했다. 이에 이광수는 "저는 있다"고 이야기했다. 하지만 이효리는 별다른 반응이 없었다. 이상순은 "광수한테는 왜 안 물어보냐. 광수한테도 물어봐라"며 웃었다.이효리는 "광수는 선빈이 있잖아"고 말했다. 이광수는 "저 여자친구 있다고 누나에게 세 번 정도 말했다"고 토로해 웃음을 자아냈다.이광수 연인 이선빈은 '술꾼도시여자들'로 시청자들에게 호평받은 바 있다. 이에 이효리는 "선빈이 술 진짜 잘 먹냐"고 질문했다. 이광수는 "못 마신다"고 답했다. 이효리는 "드라마만 그런 거냐. 나는 그 드라마를 좋아한다"라고 팬심을 나타냈다.이에 이광수는 이선빈과 있었던 일화를 전했다. 이광수는 "누나가 드라마 잘 보고 있다는 얘기를 자기한테 해줬다고 1~2주 동안 매일 얘기하더라"고 이야기했다. 이효리는 "선빈이는 성격도 좋고 귀엽더라. 얼굴도 예쁘다. 광수 복 받았다"고 칭찬했다. 이광수는 "감사하다"고 화답했다. 이효리는 "선빈이도 복 받은 거다. 광수 착하다는 얘기도 얼마나 많이 들었는지"라며 이광수도 칭찬했다.이광수와 이선빈은 2016년 예능 '런닝맨'을 통해 인연을 맺었고, 2018년 말 열애를 인정했다. 이선빈은 '런닝맨' 출연 당시 이광수를 이상형으로 뽑기도 했다.웹예능 '핑계고'에서도 최근 이광수와 이선빈의 이야기를 언급된 바 있다. 이광수는 "(이선빈과) 열애설 나기 전에 (유)재석 형한테 가장 먼저 전화했다"라며 "이런 일 있는데 어떻게 해야 하냐고 상담했다"고 말했다. 유재석은 "'고 해야지' 그랬다"며 "선빈이는 무조건 잡아야 한다. 하라는 건 무조건 다 해라"고 했다고. 또한 유재석은 "선빈이 만나는데 형이 얼마나 큰 도움을 줬냐"라고 회상했다. 이광수는 ""형이 초반에 연애 코칭을 해줬다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr