박지연이 '참교육'에서 열연을 펼쳤다. / 사진=박지연 SNS

박지연이 '참교육'에서 열연을 펼쳤다. / 사진=박지연 SNS

배우 박지연이 넷플릭스 시리즈 '참교육' 촬영 후기를 전했다. 실감나는 진상 학부모 연기로 작품의 리얼리티를 더한 박지연에게 연기 호평이 이어지고 있다. 극의 몰입도를 높인 박지연의 연기에 스타들도 댓글로 반응을 보였다.박지연은 최근 자신의 SNS에 "5화 우진어머니로 참여하였습니다. 의미있는 이야기를 다루고 있는 작품이라 더 신중하게 작업에 임했습니다. 많은 관심 부탁드려요"라는 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다.공개된 사진을 통해 박지연의 '참교육' 촬영 모습을 엿볼 수 있다. 박지연은 '우진모'라고 적힌 '참교육' 대본을 들고 셀카를 남겼다. 극 중 아들 우진이와 찍은 가족 사진도 보인다. 우진이의 빽빽한 스케줄표 앞에서 '우진어머니' 특유의 냉랭한 표정을 짓기도 한다. 촬영장 모니터링 화면도 볼 수 있다. 역할에 완전히 몰입한 모습이 눈길을 끈다.박지연은 '참교육'에서 '극성맘'을 연기했다. 극 중 시도때도 없이 아이 담임선생님에게 연락해 악성 민원을 넣고, 학부모들을 선동해 선생님을 학교에서 몰아내려고 한다. 이에 교권보호국이 나섰고, 결국에는 처벌받게 된다. 박지연의 생생한 연기는 시청자들의 '분노'를 자아내기 충분했다.팔로워들은 "이 에피소드 보고 우리 남편 화 많이 났어요", "연기 너무 잘하셔서 몰입도 최고였습니다. 보는 내내 화가 치밀어 올랐어요", "시청자들이 화내고 욕을 했다는건 진짜 연기를 잘하셨다는 뜻" 등 반응을 보였다.김희철도 "아 여기에도 욕할 뻔.. 쌍욕 날리며 잘 봤습니다"라는 공개적인 '극찬'의 댓글을 남겨 웃음을 자아냈다. 이미도는 "멋져요"라는 댓글로 응원했다.'참교육'은 대한민국의 교권과 교육현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 참교육을 그린 이야기다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr