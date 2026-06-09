코미디언 김영희가 임우일을 짝사랑했다고 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

코미디언 김영희가 임우일을 짝사랑했다고 밝혔다. / 사진제공=KBS

개그우먼 김영희가 '말자쇼'에서 과거 개그맨 임우일을 짝사랑했다고 털어놨다.지난 8일 방송된 KBS2 '말자쇼'에서는 청춘남녀들의 즉석 소개팅 '말자팅'이 진행됐다.이날 방송에서는 "늘 퇴짜만 맞아 자존감이 떨어진다. 제 짝은 어디에 있는 걸까요?"라는 고민이 소개됐다. 이에 '말자 할매' 김영희는 자신의 연애 경험을 털어놓으며 사랑에는 용기가 필요하다고 조언했다.김영희는 "퇴짜를 맞고 연애에 실패해도 자존감이 낮아지는 사람이 있고 자존감을 지키는 사람이 있다"라며 "결과적으로 후자가 다음 연애에 성공한다"고 말했다. 이어 그는 "나도 굉장히 많은 실패가 있었다. 개그우먼이 되고 11년간 연애를 안 했다. 그중 4년은 개그맨 임우일을 짝사랑하며 17번 퇴짜를 맞았다"고 깜짝 고백해 모두를 놀라게 했다.또 김영희는 데뷔 직후 '개그콘서트'의 '두분토론'으로 주목받던 당시 친구들과 클럽을 찾았던 사연을 공개했다. 그는 "부푼 꿈을 안고 클럽에 갔지만 입구에서 직원이 출입을 막았다"며 "너무 수치스러워 돌아가려 했는데 친구가 '얘 몰라요?'라고 따졌고 직원이 '오늘만 넣어드릴게요'라고 해서 들어갈 수 있었다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.클럽에 들어간 뒤에도 웃지 못할 상황은 이어졌다. 김영희는 "친구들과 달리 나는 자리만 지키고 있었다"며 "너무 오래 앉아 있어 화장실에 가려는데 웨이터 한 명이 나를 붙잡고 '이모 라면 하나만 끓여달라'고 하더라"라고 말해 웃음을 안겼다.김영희는 "그 후로 클럽에 안 간다. 나는 대화를 해야 매력 어필을 할 수 있는 사람"이라며 "우여곡절이 많았지만 주눅 들지 않았다. 나만의 매력을 믿다 보니 현재 남편을 자연스럽게 만났다"고 말했다. 이어 자신의 경험을 바탕으로 자신만의 매력을 믿는 것이 중요하다고 조언했다.이날 '말자팅'에서는 솔직하고 적극적인 청춘남녀들의 고백이 이어졌다. 게스트 김지유를 포함해 총 7쌍의 커플이 탄생한 가운데, 방송 말미에는 27세 남성 관객이 여자친구에게 프러포즈를 건네 현장을 설렘으로 물들였다.한편 김영희는 2008년 OBS 1기 개그맨으로 데뷔한 뒤, 2010년 KBS 25기 공채 개그맨으로 입사했다. 이후 '개그콘서트'의 '봉숭아 학당', '끝사랑' 등 다양한 코너에서 활약하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 김영희는 2021년 10세 연하의 야구선수 출신 윤승열과 결혼했으며, 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr