사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

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'남겨서 뭐하게' 이지혜가 샵 해체 후 겪었던 암흑기를 떠올리며 끝내 눈물을 쏟았다.8일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 이지혜가 게스트로 출연해 힘들었던 무명 시절과 현재의 삶에 대해 솔직하게 이야기했다.이날 이지혜는 그룹 샵 해체 이후 인생에서 가장 힘들었던 시기를 떠올렸다. 그는 "해체하고 나서가 최악의 상황이었다"며 "너무 어렸고 할 줄 아는 것도 없었다"고 고백했다.이어 "사회에 나가서 다시 직장을 다니기도 애매했다"고 털어놓으며 막막했던 당시를 회상했다.샵 활동으로 번 수입에 대해서도 언급했다. 이지혜는 "그때 집 한 채 값이 1~2억 원 정도였는데, 4년 활동 후 번 돈이 1억 원도 안 됐던 것 같다"고 말했다.이후 솔로 가수로 홀로서기에 나섰지만 현실은 녹록지 않았고, 예능 도전 역시 쉽지 않았다고. 이지혜는 "'안녕하세요'에 출연했는데 말을 못 했다. 웃다가만 나왔다"며 "집에 와서 엄청 울었다"고 말했다.백지영의 도움으로 새로운 기회를 얻었던 그는 "백지영 언니가 직접 투자자를 설득해줬다. 정말 고마웠는데 그것도 잘 안 됐다"고 털어놨다.이지혜는 계속된 실패 속에 몸무게는 45kg까지 빠졌다고 밝히며 "그때 활동 영상을 보는데 피골이 상접할 정도였다. 내 눈빛이 너무 슬프더라. 너무 외롭고 혼자 슬프게 노래하고 있었다"고 말했다.안타까운 마음에 결국 미래의 내가 댓글을 달아주고 왔다는 이지혜는 "'너무 고생했다'고 댓글을 남겼다"면서 "앞날이 불안하고 막연했던 그때의 나에게 '지금 내가 있으니 걱정 안 해도 된다'고 말해주고 싶었다"고 전했다.끝내 눈물을 흘린 이지혜의 모습에 이영자 역시 눈시울을 붉혔다. 이지혜는 "백지영 언니와 함께 나온 영상을 보다 혼자 울었다. 어떻게 그런 사람이 내 인생에 있었을까 싶었다"고 감사한 마음도 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr