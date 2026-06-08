사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

'나는솔로' 31기 경수가 연인 31기 순자와 함께 편안한 러닝룩 차림으로 함께한 일상을 공개했다.최근 경수는 자신의 인스타그램에 "🌸🏃‍♂️🌼🏃‍♀️전지훈련(26.03.27)"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 경수는 모자와 선글라스, 바람막이 재킷을 착용한 모습이다. 함께 있는 여성 역시 모자와 선글라스, 밝은 톤의 바람막이 상의를 입고 나란히 서 있다. 창문에 비친 모습을 촬영한 사진에서는 두 사람이 가까이 붙어 선 채 휴대전화를 바라보며 자연스러운 분위기를 연출한다.다른 사진에서 31기 경수는 벚꽃나무가 늘어선 길을 배경으로 한쪽 손을 앞으로 내밀고 있다. 맞은편에 선 여성은 양손을 펼친 포즈를 취하며 밝은 표정을 짓고 있다. 편안한 운동복 차림과 선글라스가 어우러져 가벼운 야외 활동의 분위기를 더한다.또 다른 사진에서 31기 경수는 브이 포즈를 취한 채 카메라를 바라보고 있다. 여성 역시 한 손을 들어 같은 포즈를 만들며 나란히 서 있다. 뒤편으로 보이는 벚꽃나무와 산책로가 두 사람의 모습을 더욱 돋보이게 한다.이를 본 팬들은 "보면서 부럽기도 하고 애기 엄만데 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ대리 만족중요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ" "늘 응원합니다" "이커플 너뮤 이쁘네" "서사가 소설같은건 이분들이었음" "저의 최애커플 응원합니다" "설레서 나 또 잠 못자" 등의 댓글을 달았다.이가운데 경수의 연인인 31기 순자는 '나는솔로' 방송 후 최대 수혜자가 됐다. 순자의 인스타그램 팔로워 수는 16만명을 넘었다. 이는 22기 옥순 보다 높은 수치다. 경수도 약 7만 명의 팔로워를 기록 중이다. 이는 '나는 솔로' 남성 출연자 가운데 최상위권 수준으로 알려졌다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr