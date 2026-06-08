사진 = '넷플릭스 코리아' 유튜브 채널 캡처

사진 = '넷플릭스 코리아' 유튜브 채널 캡처

넷플릭스 새 시리즈 '참교육'의 주역 이성민과 김무열이 강렬한 액션 활극으로의 컴백을 알리며 유쾌한 입담과 연기 비화를 전격 공개했다.유튜브 채널 '넷플릭스 코리아'에서는 '넷플 동아리 특별 지도 나왔습니다 김무열 & 이성민 참교육 홍보하러 온 건 맞는데'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'의 주인공인 이성민과 김무열이 출연해 작품 소개와 함께 다채로운 근황 토크를 나누는 모습이 그려졌다.넷플릭스 시리즈 '참교육'은 무너진 교육 현장을 지키기 위해 결성된 교권보호국을 중심으로 펼쳐지는 통쾌한 액션 활극이다.이성민과 김무열은 본인들이 맡은 캐릭터와 작품의 독창적인 세계관에 대해 깊이 있는 이야기를 나누며 기대감을 고조시켰다. 두 배우는 서로 다른 세대의 학창 시절 추억을 공유하는 등 시종일관 화기애애한 분위기를 이끌었다.현장에서는 두 베테랑 배우들이 작품을 위해 겪어야 했던 눈물겨운 고충들이 쏟아졌다. 현재 육아와 작품 활동을 치열하게 병행 중인 김무열은 "대한민국 대표 액션 배우 마동석과 격렬한 액션 연기를 펼치는 것보다 육아 자체가 몸이 훨씬 더 힘들다"며 솔직한 육아 고충을 고백해 웃음을 안겼다. 이성민 역시 "최근 작품인 사냥개들 시즌 2 촬영을 위해 체중을 혹독하게 감량하면서 극심한 피로감을 느꼈다"고 털어놨다.특히 이성민은 과거 촬영을 위해 와이어를 매고 떨어지는 고난도 와이어 액션을 수행했던 기억을 떠올리며 만약 이를 놀이기구처럼 돈을 내고 타라고 한다면 절대 못 할 정도로 무서운 트라우마로 남았다고 밝혀 눈길을 끌었다. 과거 '어쩔 수가 없다' 촬영 당시 '고추잠자리 육탄 신'을 찍으며 3일간 고생했던 일화와 기억의 밤 촬영 후 감정이 미처 정리되지 않아 당혹스러웠던 순간 등 촬영 현장의 생생한 비하인드가 이어졌다.이성민은 대중의 큰 사랑을 받았던 명품 연기의 독특한 비결을 공개하기도 했다. 배역을 준비할 때 동영상 플랫폼인 유튜브를 아주 적극적으로 활용해 연기적 통찰을 얻는다는 이성민은 "연기해야 할 캐릭터의 특정 증상이나 특징이 담긴 영상들을 찾아 머릿속 한구석에 쟁여두는 방식으로 자료를 축적한다"고 밝혔다.이렇게 수집한 정보들을 촬영 현장에서 필요할 때마다 즉각적으로 꺼내어 연기에 녹여내며 특히 '재벌집 막내아들'의 진양철 회장 역을 준비할 때 이 방식을 매우 효과적으로 사용해 전무후무한 캐릭터를 완성했다고 언급해 감탄을 자아냈다. 이성민은 최근 자신의 생일 카페에 직접 방문해 팬들과 만났던 훈훈한 미담을 전하며 남다른 팬 사랑을 입증했다.김무열의 다채로운 운동 경험과 전설적인 푸시업 챌린지에 대한 비하인드 스토리, 감각적인 웨딩 화보 촬영 에피소드 등도 최초로 공개돼 풍성한 재미를 더했다. 또한 두 사람은 자신들의 탄탄한 필모그래피를 돌아보며 과거 소년심판 촬영 당시의 강렬했던 경험과 '미생', '재벌집 막내아들', '정직한 후보' 등 국내외에서 큰 사랑을 받은 명작들에 얽힌 뒷이야기를 허심탄회하게 나눴다.각자의 위치에서 최고의 연기력을 선보여 온 이성민과 김무열이 완성해 낼 넷플릭스 대작 참교육의 관전 포인트를 끝으로 두 배우의 뜨거운 열정이 빛난 인터뷰는 성공적으로 마무리됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr