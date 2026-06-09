김대호가 '위대한 가이드3' 촬영 중 컨디션 난조를 겪었던 일화를 고백했다./사진제공=MBC 에브리원

김대호가 '위대한 가이드3' 촬영 중 컨디션 난조를 겪었던 일화를 고백했다.

김대호가 '위대한 가이드3' 촬영 중 컨디션 난조를 겪었던 일화를 고백했다.9일 MBC에브리원 새 예능프로그램 '위대한 가이드3' 온라인 제작발표회가 진행됐다. 이날 행사에는 우탁우 PD를 비롯해 방송인 박명수, 김대호, 배우 최다니엘·전소민, 가수 이무진이 참석했다.시즌2에 이어 다시 합류한 이무진은 "이번 시즌에도 함께할 수 있어서 정말 기뻤다"고 소감을 밝혔다. 그는 "시즌2 두 번째 여행지부터 형님들과 함께했는데, 대중음악계에서만 활동하다가 이렇게 본격적인 예능에 출연한 건 처음이었다"며 "예능 촬영이 어떤 것인지 처음 배웠고, 다양한 분야에서 살아온 분들을 만나며 많은 것을 배울 수 있었다"고 말했다. 이어 "막내라 티는 못 냈지만, 저 역시 신을 찾는 순간이 많았다"며 "그런 상황을 경험할 수 있다는 것 자체가 귀한 일이었다"고 회상했다.이무진은 기억에 남는 말로 김대호의 조언을 꼽았다. 그는 "'지금 아니면 언제 해보겠어'라는 대호 형의 말이 큰 힘이 됐다"며 "수많은 생각을 지우고 일단 해보자는 마음을 갖게 됐다"고 전했다. 이를 들은 박명수는 "김대호 죽을 뻔했다"고 농담했다.김대호는 실제 촬영 중 몸 상태가 좋지 않았던 순간이 있었다고 밝혔다. 그는 "모험과 도전을 보여드리기 위해 정신없이 일정을 소화하다 보니 제 컨디션을 제대로 돌아보지 못했다"며 "스스로에 대한 맹신이 있었는지 몸이 아팠던 적이 있었다"고 말했다.이어 "그때 가장 큰 힘이 된 건 멤버들이었다"며 "아픈 순간도 있었지만 안전하게 복귀해 시청자들에게 모습을 보여드릴 수 있게 됐다"고 감사함을 전했다. 그러면서 "아마 시청자분들은 우리가 다녀온 여행지를 쉽게 따라가기는 어려울 것"이라며 "그만큼 특별한 경험들이 담겨 있다"고 덧붙였다.'위대한 가이드3'는 9일 오후 8시 30분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr