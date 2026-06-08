넷플릭스 '참교육'

텐아시아 DB

넷플릭스 '참교육'

넷플릭스 '참교육'

공개 전부터 뜨거운 논쟁의 중심에 섰던 넷플릭스 오리지널 '참교육'이 베일을 벗었다. 원작 웹툰 연재 당시부터 폭력적인 문제 해결 방식, 학교 폭력 묘사 수위, 교권 회복 과정을 둘러싸고 호불호가 극명하게 갈렸던 작품이다. 영상화 소식이 알려진 뒤에도 "폭력을 폭력으로 해결하는 서사 아니냐"는 우려가 따라붙었다.논란에 대한 평가는 사람마다 다를 수 있다. 폭력적인 부분을 잠시 접어두고 작품 자체만 놓고 보면 '참교육'은 꽤 영리한 대중 오락물이다. 특히 답답한 현실을 한 번쯤 뒤집어엎고 싶었던 시청자들에게는 분명한 카타르시스를 제공한다.다만 1화는 지나치게 뻔하다. 학교 폭력 가해자는 아버지의 권력을 믿고 악랄하게 굴고, 교사는 무기력하다. 학교는 책임을 회피한다. 그리고 이 모든 문제를 해결하기 위해 특별 조직인 교권보호국 감독관이 등장한다. 선과 악이 지나치게 나누어져 있어 뻔하게 흘러간다.1화의 높디높은 벽만 지나면 2화부터는 뻔한 에피소드를 벗어나 속도감 자체가 빨라진다. 교권보호국 관련 인물들이 현장에 본격적으로 투입되면서 만들어지는 긴장감과 통쾌함이 '참교육'의 큰 장점이다. 웹툰 원작 특유의 사이다 전개 역시 힘을 발휘한다.3화 역시 많은 이야기들을 풀어냈다. 교권 문제, 학부모 갑질, 교육 현장의 구조적 문제까지 폭이 넓다. 에피소드를 빠르게 소화하면서도 캐릭터들의 서사 역시 자연스럽게 녹였다.3화까지의 리뷰에서 분명한 건 '참교육'은 1화만 보고 판단하기에는 아까운 작품이라는 것이다. 1화의 장벽이 높지만, 그것만 넘는다면 생각보다 훨씬 빠르고 사이다스러운 이야기가 기다리고 있다. 다만 중후반부에서도 통쾌한 응징에만 기대는 데 그친다면 작품의 한계 역시 분명해질 수 있다. '참교육'이 단순한 대리만족형 오락물을 넘어 교육 현장의 복잡한 문제까지 설득력 있게 끌고 갈 수 있을지는 조금 더 지켜볼 필요가 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr