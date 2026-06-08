이즈나 미니 3집 미디어 쇼케이스/ 사진 제공=웨이크원

이즈나 미니 3집 미디어 쇼케이스/ 사진 제공=웨이크원

이즈나 미니 3집 미디어 쇼케이스/ 사진 제공=웨이크원

그룹 이즈나가 '파워 몽환'을 내세운 퍼포먼스로 돌아왔다. 수많은 걸그룹이 자신만의 음악으로 가요계에 출격 중인 가운데, 이들만의 속도로 나아가며 '대체 불가'한 그룹이 되고자 한다.이즈나(izna·마이, 방지민, 코코, 유사랑, 최정은, 정세비)는 8일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 미니 3집 'SET THE TEMPO'(세트 더 템포) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.타이틀곡 'METRONOME'(메트로놈)은 하우스 장르의 곡이다. 일정한 박자로 움직이는 메트로놈처럼, 복잡하고 혼란스러운 세상 속에서도 흔들림 없이 나만의 박자를 만들어가겠다는 메시지를 담았다. 방지민은 "앨범명처럼 이즈나만의 템포로 성장하는 모습 보여드리겠다"고 밝혔다. 정세비는 "이즈나의 장점인 몽환적이면서도 파워풀한 매력을 보여드리고자 한다"고 예고했다.더블랙레이블을 이끄는 테디가 이번 앨범에도 참여해 이즈나만의 색깔을 더했다. 마이는 "테디 프로듀서가 항상 우리가 하고 싶은대로 하라고 해준다. 이번에도 마찬가지였다. 우리가 녹음한 걸 직접 들어보고 "나는 좋다고 생각하니 이제 너희가 마음에 들 때까지 녹음해라"라고 한 게 기억에 남는다. 이번 앨범 작업도 함께해 영광이었다"고 회상했다. 유사랑은 "이전보다 한층 더 성숙해진 모습으로 인사드리고 싶었다"며 "이즈나의 색깔이 한층 더 짙어진 앨범"이라고 소개했다.함께 '테디 걸그룹'으로 불리는 더블랙레이블 걸그룹 미야오와의 경쟁 구도에 대한 질문에는 말을 아꼈다. 유사랑은 "항상 좋은 아티스트들과 함께 활동할 수 있어 영광"이라고 밝혔다. 그러면서도 이즈나만의 차별점을 묻자 "다채로운 보컬과 에너지 넘치는 퍼포먼스를 바탕으로 완성도 높은 무대를 보여드릴 수 있다는 점"이라고 설명했다.이즈나는 컴백을 앞두고 선공개한 챌린지 안무로 화제가 됐다. 방지민은 "처음에는 안무를 보고 놀랐다"고 말해 웃음을 자아냈다. 그러면서도 "시선을 사로잡을 수 있는 안무라 서로 맞추기 위해 열심히 했다. 처음엔 각자 내려가는 속도나 각도가 달랐는데, 계속 서로 맞추고 모니터하면서 연습하다 보니 맞춰졌다. 그 과정에서 즐거움을 느꼈다. 처음 보면 놀랄 수도 있지만 보면 볼수록 빠져드는 게 이 안무의 매력이다. 멈추지 않고 계속 코어를 사용해서 일정한 속도로 내려가는 게 가장 중요하다"고 말했다.멤버 방지민은 K팝 팬들 사이에서 그룹 아일릿 원희, 하츠투하츠 이안과 함께 5세대 대표 비주얼 3대장인 '이방원'으로 묶인다. 방지민은 "너무 기분 좋고 행복하다. 그렇게 불리는 것만으로도 영광스럽다"고 소감을 밝혔다. 이어 "같이 '이방원'으로 불리는 원희, 이안이 정말 멋있는 친구들이다. 그 친구들에게 뒤처지지 않게 좋은 영향을 받아 좋은 모습을 보여드리는 게 목표다"라고 덧붙였다.방지민은 뮤직뱅크 MC로도 활약 중이다. 그는 "음악방송 MC라는 게 너무 꿈만 같다. '은행장'으로서 매주 금요일 시청자들에게 인사할 수 있어서 행복하다. 아직도 매주 금요일이 기다려진다. 책임감도 크고 그만큼 스스로 다양한 방면에서 성장하려고 많이 노력하게 됐다. 앞으로도 열심히 하겠다"고 말했다.쟁쟁한 걸그룹들의 컴백이 이어지고 있는 시기다. 유사랑은 "우리만의 템포로 당당하게 나아가는 모습을 보여주고 싶다"며 "어떤 콘셉트든 이즈나만의 색깔로 소화해 '대체 불가한 그룹'이란 걸 보여주겠다"고 포부를 밝혔다.이즈나의 미니 3집 'SET THE TEMPO'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr