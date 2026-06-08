배우 박서준이 '꽃보다 청춘: 리미티드 에디션'에서 활약하며 대중의 이목을 끌었다.
tvN 예능 '꽃보다 청춘: 리미티드 에디션'(연출 나영석)이 지난 7일 막을 내렸다. '꽃보다 청춘'은 시즌3(2016) 당시 최고 시청률 11.8%를 기록하며 큰 사랑을 받았지만, 이번 시즌은 2~3%대에 머물며 아쉬운 성적을 남겼다. 그럼에도 출연진들의 활약은 돋보였다. 특히 최우식과 정유미 사이에서 중심을 잡은 박서준의 존재감이 눈길을 끌었다.
이번 여행에서 박서준은 대구부터 남원, 보성, 광주, 제주도까지 이어진 여정 내내 묵묵히 제 역할을 해냈다. 총무로서 예산을 관리하고 숙소를 챙겼으며, 필요할 때는 운전과 요리에도 나섰다. 자신의 의견을 분명히 밝히면서도 상황에 따라 유연하게 움직이며 팀원들과 호흡을 맞췄다. 또 박서준은 출연진들과의 자연스러운 케미로 웃음을 더했다. 정유미를 챙기면서도 장난기 있는 모습을 보였고, 최우식과는 편안한 호흡을 보여줬다. 멤버들과 스스럼없이 어우러지며 유쾌한 분위기를 만드는 데 힘을 보탰다.
한편 박서준은 차기작을 통해 배우로서 행보를 이어간다. 디즈니+ 오리지널 시리즈 '내가 죄인이오'에서 시대의 욕망을 집약한 희대의 악인 팽이 역을 맡아 강렬한 느와르를 선보일 예정이다. '내가 죄인이오'는 2027년 공개 예정이다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
tvN 예능 '꽃보다 청춘: 리미티드 에디션'(연출 나영석)이 지난 7일 막을 내렸다. '꽃보다 청춘'은 시즌3(2016) 당시 최고 시청률 11.8%를 기록하며 큰 사랑을 받았지만, 이번 시즌은 2~3%대에 머물며 아쉬운 성적을 남겼다. 그럼에도 출연진들의 활약은 돋보였다. 특히 최우식과 정유미 사이에서 중심을 잡은 박서준의 존재감이 눈길을 끌었다.
이번 여행에서 박서준은 대구부터 남원, 보성, 광주, 제주도까지 이어진 여정 내내 묵묵히 제 역할을 해냈다. 총무로서 예산을 관리하고 숙소를 챙겼으며, 필요할 때는 운전과 요리에도 나섰다. 자신의 의견을 분명히 밝히면서도 상황에 따라 유연하게 움직이며 팀원들과 호흡을 맞췄다. 또 박서준은 출연진들과의 자연스러운 케미로 웃음을 더했다. 정유미를 챙기면서도 장난기 있는 모습을 보였고, 최우식과는 편안한 호흡을 보여줬다. 멤버들과 스스럼없이 어우러지며 유쾌한 분위기를 만드는 데 힘을 보탰다.
한편 박서준은 차기작을 통해 배우로서 행보를 이어간다. 디즈니+ 오리지널 시리즈 '내가 죄인이오'에서 시대의 욕망을 집약한 희대의 악인 팽이 역을 맡아 강렬한 느와르를 선보일 예정이다. '내가 죄인이오'는 2027년 공개 예정이다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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