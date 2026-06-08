이광수가 '유재석캠프'에서 이선빈을 언급했다./사진=텐아시아DB

이광수가 '유재석캠프'에서 이선빈을 언급했다./사진제공=넷플릭스

배우 이광수가 9년째 공개 열애 중인 연인 이선빈을 언급했다.지난 7일 넷플릭스 공식 유튜브 채널에는 '유재석 캠프' 미공개 클립 영상이 게재됐다. 영상에서는 출연진이 이효리, 이상순 부부와 함께 설거지를 하는 모습이 담겼다.이효리는 설거지를 하던 중 변우석에게 연애 여부를 물었고, 변우석은 "아뇨"라고 답했다. 이에 지예은이 "있어도 없다고 해야 하는 거 아니냐"고 하자 변우석은 "진짜 없다"라고 강조했다. 이에 이광수는 "저는 있어요 누나"라고 말했지만, 이효리는 이를 듣지 못했다.결국 이상순이 "광수한테는 왜 안 물어보냐. 효리야, 광수도 물어봐라"고 하자, 이효리는 "광수는 선빈이 있잖아"고 말했다. 이광수는 "저 여자친구 있다고 누나에게 세 번 정도 말했다"며 서운함을 토로했다.이효리는 이광수에게 이선빈이 출연한 '술꾼도시여자들'을 언급하며 "선빈이는 술 진짜 잘 먹냐"고 물었고, 이광수는 "못 마신다"고 답했다. 이에 이효리는 "드라마만 그런 거냐. 그 드라마를 진짜 너무 좋아한다"라고 팬심을 보였다.이광수는 "누나가 시상식에서 (이선빈에게) 드라마 잘 보고 있다고 말해줬다는 이야기를 1~2주 동안 매일 얘기하더라"고 말했다. 이에 이효리는 "선빈이는 성격도 좋고 너무 귀엽고 얼굴도 예쁘다. 광수가 복 받았다"고 칭찬했다. 이광수는 "감사하다"고 화답했다.이효리는 "선빈이도 복 받은 거다. 광수 착하다는 얘기를 얼마나 많이 들었는지 모른다"고 치켜세웠고, 지예은은 "맞다. 광수 선배님 정말 웃기시지 않냐"고 말했다. 이에 이광수는 "착한 얘기하고 있는데 갑자기 웃긴 얘기는 왜 하는 거냐"라고 해 웃음을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr