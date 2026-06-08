개그맨 이선민이 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

'동상이몽 2'에 이선민이 출연해 자신이 건물주임을 밝혔다. / 사진=SBS '동상이몽 2' 유튜브 영상 캡처

'동상이몽 2' 이선민이 건물주임을 밝혔다.8일 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'은 유튜브 채널에 선공개 영상을 게재했다. 해당 영상에는 개그맨 이선민이 결혼 로망에 대해 이야기하는 모습이 담겼다.이선민은 갑작스럽게 자신이 건물주임을 밝혀 이목을 집중시켰다. 그는 "서울에 개그맨 하겠다고 올라왔을 때 구미에 계신 부모님이 반지하 집을 한 채 사주셨다"며 "어머니께서 투자 목적으로 2007년도에 1억 500만원을 주고 샀는데, 현재 시세가 8500만원"이라고 털어놨다.그는 아직 미혼이지만 결혼 후 '동상이몽'에 출연하는 게 꿈이라고. 이어 "과거 배우 이영애 씨나 공무원 등을 이상형으로 언급했다가 댓글로 호되게 두들겨 맞았다"며 "이제는 조건 같은 건 보지 않는다. 여성분이기만 하면 된다"고 말해 웃음을 자아냈다.한편 2016년 SBS 16기 공채 개그맨으로 데뷔한 이선민은 올해 데뷔 10년 차다. 최근 유튜브와 예능을 통해 시청자들에게 얼굴을 알리고 있으며, 특히 최근에는 MBC '나 혼자 산다'에 출연해 남다른 예능감을 보여줬다.'동상이몽2'는 매주 화요일 오후 10시 40분에 방송한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr