박명수, 해외서 낙오됐다…급성 장트러블이 원인, "둘만 남아" ('위대한가이드3')

박명수가 에티오피아에서 낙오됐다./사진=텐아시아 DB

에티오피아 여행 첫날부터 사건들이 펼쳐진다.오는 9일 오후 8시 30분 첫 방송되는 MBC에브리원 예능 ‘위대한 가이드3’에서는 에티오피아 아디스아바바 공항에 발을 디딘 박명수, 최다니엘, 이무진의 현지 적응기가 공개된다.이날 에티오피아에 무사히 도착한 세 사람에게 제작진은 의문의 종이 한 장을 건넨다. 종이의 정체를 확인한 세 사람은 멘붕에 빠지고, 특히 막내 이무진은 “어이가 없다. 아무리 서프라이즈여도 이건 미리 알려줬어야 하는 것 아니냐”며 “차라리 화산을 간다고 하지”라고 제작진을 향해 참아왔던 분노를 터뜨린다.에티오피아에 도착하자마자 맏형 박명수에게 거대한 위기도 찾아온다. 갑작스러운 장트러블로 인해 화장실 붙박이 신세가 된 것. 다음 일정을 위해 버스를 타고 이동해야 하는 다급한 상황 속에서 결국 박명수가 홀로 낙오되는 사태까지 벌어진다.처음에는 “명수 형 화장실에서 살아오실 수 있는 거지?”라며 걱정하던 최다니엘과 이무진은, 버스가 출발하자 순식간에 태도를 돌변한다. 이들은 “이건 자연의 섭리다”, “대호 형도 날아가고 이제 우리 둘만 남았다”라며 야심을 보인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr