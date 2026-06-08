[사진출처-높은엔터테인먼트]

배우 함재현이 ‘참교육’에서 반항기 넘치는 불량 학생으로 변신했다.지난 5일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’은 선넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교권과 교육현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 이야기다.함재현은 2회 에피소드에서 구운하이텍 고등학교 전기과 학생 역을 맡았다. 함재현은 극 초반부터 수업시간에 웃통을 벗은 채 교사에게 문신 디자인을 그려달라며 짓궂은 장난을 치는가 하면, 교사를 무시한 채 자동차과 학생들과 패싸움을 하는 등 문제아 학생의 면모를 그려냈다.극이 전개될수록 함재현은 처음에는 구제불능 문제아였지만, 교권보호국 감독관 나화진(김무열 분)의 강제 특별 수업을 받으며 점차 변화하는 모습을 보였다. 또한 불량 학생 특유의 말투, 태도 등 디테일한 부분을 캐릭터에 녹여냈다.한편, ‘참교육’은 지난 5일 넷플릭스를 통해 전편 공개됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr