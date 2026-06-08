허경환이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

허경환이 '개그콘서트'에 출연했다. / 사진제공=KBS

방송인 허경환이 '개그콘서트'에서 실제 키를 공개해 웃음을 안겼다.지난 7일 방송된 KBS2 '개그콘서트'에서는 허경환이 '공개재판' 코너의 피고로 출연해 활약했다.이날 '공개재판'에서 검사 정범균은 허경환의 프로필상 키인 168.2cm가 사실과 다르다고 주장했다. 이에 제작진은 현장에서 직접 키를 측정했고, 신발과 양말을 벗은 채 측정기에 오른 허경환은 바지까지 걷어 올리고 검증에 나섰다. 그 결과 키는 프로필보다 큰 169.7cm로 측정됐고, 관객들은 박수를 보내며 허경환의 성장을 축하했다.이후 '전부 노래자랑' 코너에는 윤재웅이 '추노'의 한 장면을 인도 영화 느낌으로 재현해 웃음을 안겼다. 윤재웅은 '추노'의 이대길이 첫사랑 언년이를 그리워하는 장면을 연기했다. 이후 "얼마나 좋아"를 외치자 코끼리가 등장하는 예상 밖의 연출이 펼쳐졌고, 윤재웅은 "집도 사고 땅도 사고 얼마나 좋아~ 언년, 언년아"를 반복하며 출연진들과 함께 발리우드풍 군무를 선보여 현장을 웃음바다로 만들었다.한편 '개그콘서트'는 매주 일요일 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr