딘딘, 연예인 지인 믿고 주식 투자했는데…"마이너스 70% 찍고 연락 끊겨"

딘딘이 과거 주식 투자에 실패했던 일화를 전했다. / 사진='팅팅팅팅' 유튜브 영상 캡처

가수 딘딘이 연예인 지인을 믿고 주식 투자를 했다가 거액을 잃은 사연을 고백했다.유튜브 채널 '팅팅팅팅'에는 '빈손으로 하는 역대급 가성비 프러포즈 | EP.12 베팅'이라는 제목의 영상이 지난 5일 게재됐다.딘딘은 출연자들과 '베팅'을 주제로 대화를 나누던 도중, 과거 지인의 말만 믿고 주식 투자를 했던 경험담을 털어놨다. 그는 한 연예인 선배로부터 "내가 너를 너무 좋아하는 동생이라 너한테만 알려주겠다"며 주식 투자를 권유받았다고. 이에 딘딘은 꽤 큰 금액을 투자했으나 다음 날 주가는 반토막이 났고, 이후에도 하락세가 이어졌다고 말했다.당황한 딘딘이 추가로 조언을 구하자 지인은 "지금이 타이밍이다. 더 들어가라"며 추가 매수를 유도했다. 그는 선배를 믿고 자금을 더 투입했지만 주식 수익률은 결국 마이너스 70%까지 떨어졌고, 그 이후부터 딘딘의 연락조차 받지 않았다고 한다.시간이 흐른 뒤 딘딘은 연예대상 시상식 엘레베이터에서 우연히 그 선배와 마주쳤다고. 그는 선배에게 "형, 주식 투자는 어떻게 된 거냐"고 물었고, "요즘 경기가 다 힘들잖아"라는 답이 돌아왔다고 전했다. 이어 MC들이 구체적인 금액을 묻자 딘딘은 "천 단위로 꽤 많이 투자했었다"며 씁쓸한 심경을 토로했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr