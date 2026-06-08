배우 한채영이 근황을 알리고 있다. / 사진=한채영 SNS

사진=한채영 SNS

건강 이상설을 해명했던 배우 한채영이 재차 얼굴 근황을 알렸다.한채영은 지난 7일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 한채영이 휴식을 즐기기 위해 욕실을 찾은 모습. 예쁘게 꾸며진 욕실에 감탄하던 한채영은 다소 부어오른 볼살과 부자연스러운 콧대를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.앞서 한채영은 최근 첫 틱톡 라이브 방송에서 진한 아이라인과 음영 메이크업 등 평소와 다른 메이크업으로 등장했다. 이에 다수의 누리꾼들이 "못 알아봤다", "예전 이미지와 다르다"라는 반응을 보였고, 다소 핼쑥해진 얼굴은 건강 이상설로 확산됐다.이에 한채영은 지난 2일 자신의 SNS를 통해 여전히 또렷한 이목구비를 자랑했다. 그러자 누리꾼들은 "화장 때문이었네", "라이브 캡처의 오해였다"라며 안도했다.한편 한채영은 1980년생이다. 2000년 데뷔해 2007년 4살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했다. 슬하에 2013년생 아들이 있다. 한채영은 최근까지 영화 '악의 도시', 드라마 '스캔들'에 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr