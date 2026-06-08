배우 김수현이 광고 촬영을 시작으로 연예계 활동 재개에 나선다./사진=텐아시아DB

배우 김수현이 광고 촬영을 시작으로 연예계 활동 재개에 나선다./사진=텐아시아DB

배우 김수현이 광고 촬영을 시작으로 활동 재개에 나선다.8일 소속사 골드메달리스트는 "김수현이 오는 7월 14일 필리핀 패션 브랜드 '벤치(Bench)' 광고 촬영에 참여하는 것이 맞다"고 밝혔다. 이번 촬영은 김수현이 지난해 각종 의혹에 휘말린 이후 약 1년 만에 소화하는 공식 일정이라는 점에서 관심을 끈다.앞서 김수현은 고(故) 김새론이 미성년자였던 시절 교제했다는 의혹 등을 둘러싼 논란에 휩싸이며 활동을 중단했다. 당시 디즈니+ 시리즈 '넉오프' 공개도 보류됐다. 그런 가운데 최근 유튜브 채널 '가로세로연구소' 김세의 대표가 관련 사건으로 구속 송치되면서 상황에 변화가 생겼다.골드메달리스트는 지난 5일 입장문을 통해 "경찰 수사 결과, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(허위사실 적시에 의한 명예훼손), 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포 등), 강요미수 및 협박 등의 혐의가 인정됐다"며 "경찰은 사안의 중대성을 고려해 김세의를 검찰에 구속 송치했다"고 밝혔다.이어 "사건의 직접적인 당사자가 아님에도 불구하고, 법이 정한 절차를 기다리던 김수현 씨를 대신하여 오랜 시간 목소리를 내어 주신 분들께 깊이 감사드린다"고 전했다. 또 "보이지 않는 자리에서 묵묵히 책임을 다하며 오직 증거와 사실에 근거해 수사를 진행하고 진실을 밝혀 주신 수사기관, 그리고 피의자의 신병에 관해 공정하고 엄정한 판단을 해주신 사법기관에도 깊이 감사드린다"고 덧붙였다.한편 김수현은 프롬바이오, 클래시스, 쿠쿠전자, 트렌드메이커 등 여러 기업으로부터 총 100억 원대 규모의 손해배상 소송을 당한 것으로 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr