배우 이기택이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

이기택이 '1박 2일'에서 활약했다. / 사진제공=KBS

배우 이기택이 '1박 2일'에서 연이은 미션 실패로 고전하며 웃음을 안겼다.지난 7일 방송된 KBS2 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 새 멤버로 합류한 이기택이 함께한 방송분이 공개됐다.이날 화려한 조명 속에 등장한 이기택은 "선배님들과 빨리 친해져 프로그램에 자연스럽게 어우러질 수 있도록 최선을 다하겠다"며 각오를 전했다. 이후 그는 제작진이 준비한 벌칙 음식도 모두 피해 가며 순조로운 출발을 알렸지만 이내 위기를 맞았다.이용진의 거짓말과 자신을 낙오시키려는 딘딘의 계획을 우연히 듣게 된 이기택은 당황한 기색을 감추지 못했다. 예상치 못한 상황 속에서도 자신의 선택을 끝까지 밀고 나간 그는 김종민, 딘딘과 함께 두물머리에 가장 먼저 도착하며 첫 미션을 성공적으로 마무리했다.연이은 미션 실패로 고전하는 모습을 보여주기도 했다. 수학 문제가 나오자 "계산을 핸드폰으로 해도 되나요?"라고 되물어 현장을 웃음바다로 만든 그는 계속해서 미션에 실패하며 안타까움을 안겼다. 이후 상식 퀴즈에서 활약하며 만회에 나섰지만 역전을 허용했고, 기택팀은 6분의 식사 시간만 확보하게 됐다.이기택은 첫 리얼 버라이어티 도전인 만큼 긴장한 모습을 보이기도 했지만, 자연스러운 반응과 솔직한 매력으로 프로그램에 녹아들었다. 순수한 모습부터 의외의 허당미, 승부욕까지 다양한 모습을 보여준 이기택이 앞으로 어떤 활약을 펼칠지 관심이 쏠린다.1박 2일'은 매주 일요일 오후 6시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr