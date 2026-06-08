'토이 스토리5'에서 버즈를 연기하는 팀 알렌. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

팀 알렌이 '토이 스토리5'에서 업그레이드 된 버즈를 예고했다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

배우 팀 알렌이 '토이 스토리5'에서 버즈의 달라진 점을 언급했다.8일 영화 '토이 스토리5' 화상 기자간담회가 열렸다. 맥케나 해리스 감독, 배우 톰 행크스, 팀 알렌, 조안 쿠삭, 그레타 리가 참석했다.'토이 스토리5'는 스마트 태블릿 릴리패드의 등장으로 점점 밀려나게 된 장난감 제시, 우디, 버즈 등이 다시 뭉쳐 예측불가한 여정을 함께하는 이야기다. 톰 행크스, 팀 알렌, 조안 쿠삭, 그레타 리 등이 목소리로 등장한다. '토이 스토리4' 기획에 참여한 앤드류 스탠튼 감독과 '엘리멘탈' 프로듀서였던 맥케나 해리스 감독이 연출을 맡았다.팀 알렌은 '토이 스토리1'부터 버즈 목소리를 담당해 왔다. 그는 "(인터뷰 장소가) '토이 스토리1' 찍었던 곳 근처다. 그때와 달리 거대한 건물들이 세워진 걸 보니 영화가 얼마나 엄청난 규모인지 피부로 와닿는다"고 소회를 밝혔다.'토이 스토리5'에서 버즈의 가장 달라진 점은 무엇인지 묻는 말에 팀 알렌은 "먼저 톰이랑 관련없는 질문 해줘서 고맙다"고 말해 웃음을 자아냈다. 그는 "시즌5에서는 버즈가 감정을 더 풍부하게 느끼는 걸 볼 수 있다. 제시를 향한 그의 마음이 많이 보일 것"이라고 답했다. 새롭게 등장하는 버즈 군단에 대해서는 "연기할 때마다 업그레이드하는 거 좋아하는데 버즈는 이번에 실제로 업그레이드됐다"며 "버즈 군단 목소리를 일일이 녹음하며 다양한 애드리브를 했다. 때로는 아이들이 들으면 안 되는 것까지"라고 털어놨다.'토이 스토리5'는 6월 17일 개봉을 앞두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr