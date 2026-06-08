'토이 스토리5'가 제시를 주인공으로 설정한 이유를 공개했다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

'토이 스토리5' 감독 맥케나 해리스. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

'토이 스토리5' 감독 맥케나 해리스가 제시가 주인공이 된 이유를 공개했다.8일 영화 '토이 스토리5' 화상 기자간담회가 열렸다. 맥케나 해리스 감독 배우 톰 행크스, 팀 알렌, 조안 쿠삭, 그레타 리가 참석했다.'토이 스토리5'는 스마트 태블릿 릴리패드의 등장으로 점점 밀려나게 된 장난감 제시, 우디, 버즈 등이 다시 뭉쳐 예측불가한 여정을 함께하는 이야기다. 톰 행크스, 팀 알렌, 조안 쿠삭, 그레타 리 등이 목소리로 등장한다. '토이 스토리4' 기획에 참여한 앤드류 스탠튼 감독과 '엘리멘탈' 프로듀서였던 맥케나 해리스 감독이 연출을 맡았다.'토이 스토리5'는 여자 카우보이 장난감 제시가 중심축으로서 스토리를 이끌고 간다. 맥케나 헤리스 감독은 그 이유에 대해 "앤드류 감독이 제시가 보니 방의 리더 장난감이 돼야한다고 꾸준히 주장해왔다"고 밝혔다. 그는 "주인공 우디가 앤디 방의 리더로서 다른 장난감을 이끌어 가는 건 익숙하다"며 "리더가 된 제시 모습을 지켜보고 싶었다. 제시가 얼마나 다른 방식으로 보니의 방을 이끌어가는지 보는 재미가 있을 것"이라고 설명했다.맥케나 헤리스 감독은 "제시는 능숙한 장난감 리더라고 볼 수 있다"며 "어린이 보니의 친구이자 보니가 믿을 수 있는 존재이기 때문"이라고 둘의 관계를 설명했다. 그는 "제시는 보니와의 우정을 중시하면서도 자신의 진정성을 잃어버리지 않는 인물이다"며 "그 사이에서 어떻게 균형을 맞추는지 참고해주면 좋을 것 같다"고 덧붙였다.'토이 스토리5'는 6월 17일 개봉을 앞두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr