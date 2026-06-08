박명수가 공식 행사에 참석해 마이크를 잡고 말을 하고 있다./사진=-텐아시아DB

'위대한 가이드3'가 시작부터 예측 불가한 아프리카 여정을 예고했다./사진제공=MBC 에브리원

'위대한 가이드3'가 시작부터 예측 불가한 아프리카 여정을 예고했다.9일 첫 방송 되는 MBC에브리원 '위대한 가이드3'에서는 시즌 첫 여행지인 에티오피아로 향하는 박명수, 최다니엘, 이무진의 출국기가 공개된다. 김대호는 하루 늦게 합류한다.출국 당일, 세 사람은 아프리카로 떠난다는 사실만 알고 공항에 모였다. 이후 최종 목적지가 에티오피아라는 사실을 접한 뒤 당황한 반응을 보였다. 이들은 "산미 있는 커피 고를 때나 들어본 나라", "주변에서 에티오피아로 여행을 갔다는 사람은 단 한 명도 못 봤다"며 낯선 여행지에 대한 솔직한 심정을 털어놨다.제작진이 "이번 여정은 여행보다 모험이 될 것"이라고 예고하자 박명수는 "모험 안 했으면 좋겠다"고 말하며 불안감을 감추지 못했다. 이어 "나의 마지막 여행인 것 같다. 너무 걱정스럽다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.이번 시즌은 출발 전 가이드와 만나 여행 정보를 익혔던 기존 방식과 달리, 현지에서 가이드북을 받는 방식으로 진행된다. 예상치 못한 변화에 최다니엘은 "이렇게 아무런 대책 없이 떠나는 건 처음이라 어리벙벙하다"고 말했다.반면 시즌2 르완다 여행 경험이 있는 형들과 달리 아프리카 대륙 자체가 처음인 이무진은 "진짜 죽기 전에 가 볼 거라고 생각도 못 했다"며 기대감을 내비쳤다. 공항에서 현지 정보를 검색하던 세 사람은 출국일 기준 약 석 달 전 발생한 에티오피아 화산 폭발 소식을 접하고 충격에 빠졌다. 이에 박명수는 "그럼 가면 안 되는 거 아니냐, 제정신이냐"며 제작진을 향해 역정을 냈다.여기에 현지 소매치기 수법 관련 영상까지 확인하면서 불안감은 더욱 커졌다. 낯선 환경 속 무방비 상태로 에티오피아에 향하게 된 세 사람이 어떤 여행을 펼칠지 관심이 커진다.'위대한 가이드3'는 9일 오후 8시 30분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr