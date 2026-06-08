안정환이 축구 선수들의 성관계 징크스를 언급한다. /사진제공=틱톡

안정환이 축구 선수들의 성관계 징크스를 언급한다. /사진제공=틱톡

안정환이 축구 선수들의 성관계 징크스를 언급한다.8일 오후 8시 방송되는 틱톡 오리지널 콘텐츠 ‘티키티키 타카타카 토크토크쇼’(이하 ‘티키타카쇼’) 5회에서는 ‘축잘알’ 이경규가 ‘축알못’ 엄지윤, 던, 김똘똘을 위한 눈높이 축구 강의에 돌입한다.이날 딘딘이 녹화 시작부터 긴 촬영을 선호하지 않는 이경규를 위해 빨리 끝내겠다고 말하자, 이경규는 “빨리 끝내겠다는 식으로 이야기하지 말라”며 혼쭐을 낸다.2026 북중미 월드컵을 앞두고 이경규는 대한민국 축구 국가대표팀의 32강 진출을 자신하며 최종 성적까지 전망한다. 그는 안정환이 해설하는 월드컵 중계를 봤던 이유도 밝힌다.박지성, 손흥민과 한국인 월드컵 득점 1위인 안정환은 이번 북중미 월드컵에서 손흥민이 자신의 기록을 깨는 상황이 발생한다면 어떨 것 같은지에 대한 질문에 레전드 품격을 보여주는 반응을 보인다. 이와 함께 축구 선수들의 경기 전 성관계 징크스도 언급한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr