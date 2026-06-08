배우 김무열이 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 교권보호국 감독관 나화진으로 분해 존재감을 발휘했다./사진제공=넷플릭스

배우 김무열이 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 교권보호국 감독관 나화진으로 분해 존재감을 발휘했다./사진제공=넷플릭스

배우 김무열이 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 교권보호국 감독관 나화진으로 분해 존재감을 발휘했다.지난 5일 공개된 '참교육'은 피해자의 편에 서서 학교 문제를 해결하는 교권보호국의 활약을 그린 작품이다. 공개 하루 만에 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 1위에 오르며 관심을 모았다.극 중 김무열은 교권보호국 감독관 나화진 역을 맡아 감정 연기와 액션을 오가며 극을 이끌었다. 능청스러운 면모와 진중한 내면을 함께 그려내며 캐릭터의 입체감을 살렸다.교권보호국 멤버들과의 호흡 속에서는 특유의 여유로운 태도와 유머 감각으로 분위기를 이끌었다. 아재 개그를 주고받는 유쾌한 모습부터 사건의 본질을 마주하는 진중한 순간까지 폭넓은 감정선을 보여줬다.나화진의 상처와 서사도 설득력 있게 표현했다. 과거 약혼자 최가윤(하영 분)을 떠올리는 장면에서는 절제된 눈빛과 감정으로 인물의 아픔을 전했다. 이러한 순애보적 면모는 나화진이 교권보호국 활동에 진심인 이유를 이해하게 했다.액션 장면 역시 눈길을 끌었다. 김무열은 학생과 교사 등 피해자의 편에 선 인물로서 시원한 액션을 선보였다. 완급을 조절하는 동작과 빠른 움직임으로 긴장감을 더하며 캐릭터의 거친 매력을 부각했다.이처럼 김무열은 코믹한 면모와 진중한 서사, 액션을 넘나들며 나화진 캐릭터를 완성했다. 다양한 결의 연기를 오가며 작품의 중심축 역할을 해냈다는 평가를 받고 있다.나화진 역은 당초 김남길이 출연을 제안받았던 것으로 알려졌다. 그러나 김남길은 최종적으로 출연하지 않았다. 그는 '참교육'과 관련해 "원작의 이슈 같은 것에 대해 이야기해야 하는데, 그럴 시간이 솔직히 없다. 이슈가 불거지면 피해 가는 게 아니라, 여러분들이 불편해하면 그런 작품은 하지 않는 게 맞다고 생각한다"고 밝혔다.웹툰 '참교육'은 무너진 교권과 학교폭력 문제를 다루며 이목을 끌었지만, 일부 에피소드와 문제 해결 방식 등을 두고 폭력적이거나 차별적이라는 비판에 휩싸였다.'참교육'은 넷플릭스에서 볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr