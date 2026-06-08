방송인 김구라가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

김구라의 아들 그리가 '탐정들의 영업비밀'에 출연한다. / 사진제공=채널A

방송인 김구라의 아들 래퍼 그리가 '탐정들의 영업비밀'에 출연해 군 복무 시절 비하인드를 공개한다.8일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에서는 연예계에서 유명 모델로 활약했던 남자친구가 바람을 피우는 것 같다는 한 여성의 충격적인 사연이 공개된다.이날 방송에서는 해병대 전역 후 늠름해진 모습으로 돌아온 그리가 일일 탐정으로 나선다. 해병대 생활은 어땠냐는 질문에 그리는 "당시 해병대에 연예인 병사가 나밖에 없어서 모든 행사를 독차지했다. 입대 전보다 오히려 더 바빴다"고 회상한다.출연진들이 "그리 씨가 전역해서 해병대의 빈자리가 크겠다"고 말하자 그리는 "지금 정동원 씨가 입대했다. 해병대 입장에서는 오히려 좋을 것"이라고 너스레를 떨어 웃음을 안긴다.또 그리는 군 복무 당시 부대와 40분 거리였던 김구라가 단 한 번도 면회를 오지 않았다고 밝혀 놀라움을 안긴다. 이어 "결과적으로는 면회를 오지 않은 게 더 현명한 선택이었다"고 덧붙여 궁금증을 자아낸다.'탐정들의 영업비밀'은 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr