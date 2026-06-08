박보영, '악플 테러'에 입 열었다…선 넘는 요구에도 "타격 없어, 이상한 사람들"

배우 박보영이 자신을 향한 악성 댓글과 선결제 요구에 대한 심경을 밝혔다.박보영은 지난 7일 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 최근 불거진 댓글 테러에 대해 입을 열었다. 박보영은 “나 버블 보고 알았다. 이상한 사람들”이라며 “그러니까 걱정 말아라. 타격이 별로 없다”고 말했다.이어 “덕분에 힘 많이 얻었다. 고맙다”고 팬들에게 감사 인사를 전한 뒤 “귀요미들 말에는 상처를 받는 편이다. 사랑하면 더 서운하다”고 덧붙였다.최근 박보영의 SNS에는 6·3 지방선거 과정에서 불거진 투표용지 부족 사태와 관련해 입장을 밝히거나 선결제를 해달라는 요구성 댓글이 이어졌다. 이는 아이유, 조인성, 이동욱 등도 마찬가지다. 해당 연예인들은 비상계엄 사태와 윤석열 전 대통령 탄핵 촉구 집회 당시 응원 메시지를 보내거나 집회 참가자들을 후원한 바 있다.박보영은 윤석열 전 대통령 탄핵 촉구 집회 당시 “오늘도 무탈한 하루 보내. 추우니까 꽁꽁 싸고 나가야 해. 따뜻한 봄이 얼른 왔으면 좋겠다”는 메시지를 남겼다. 이에 일부 누리꾼들은 “비상계엄 때는 입장을 밝혔는데 이번에는 왜 아무 말이 없느냐”, “잠실 올림픽공원 근처에 선결제를 해달라” 등의 댓글을 남겼다.한편, 현재 개표소로 사용된 서울 올림픽공원 핸드볼경기장 일대에는 지금까지도 시위가 이어지고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr