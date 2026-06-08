김환희, 최민우의 결혼식 현장이 '조선의 사랑꾼'에서 공개된다. / 사진제공=TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'

김환희, 최민우의 결혼식 현장이 '조선의 사랑꾼'에서 공개된다. / 사진제공=TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'

TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'이 뮤지컬 배우 김환희와 최민우의 결혼식 현장을 공개한다. 3년 전 공연을 통해 인연을 맺은 두 사람은 지난 5월 부부의 연을 맺었다. 결혼식에는 뮤지컬계 동료들이 대거 참석해 두 사람의 새로운 출발을 축하했다.8일 방송되는 '조선의 사랑꾼'의 선공개 영상에는 지난 5월 결혼한 김환희와 최민우의 결혼식 모습이 담긴다.두 사람은 3년 전 '디즈니 인 콘서트: Beyond the Magic' 무대를 계기로 인연을 맺었다. 식전 영상에는 애니메이션 영화 '겨울왕국' OST '사랑은 열린 문(Love Is an Open Door)'이 흘러나오며 두 사람의 만남과 사랑의 과정을 담아냈다. 로맨틱한 분위기에 두 사람의 모습은 마치 현실판 디즈니 커플을 연상시킨다.'킹키부츠', '맘마미아' 등 다수의 작품에서 활약해온 김환희는 신부 입장 전 밝은 미소와 함께 들뜬 모습을 보였다. 이어 "행복하다. 여러분 결혼하시라"라고 말하며 하객들의 축하 속에 예식장에 들어섰다.이날 결혼식에는 최재림, 마이클 리, 홍지민, 이종석, 신재범 등 뮤지컬 배우들과 그룹 B1A4 신우 등이 참석해 자리를 빛냈다. 많은 동료들의 축복 속에 진행된 두 사람의 결혼식 현장이 방송을 통해 공개될 예정이다.김환희와 최민우의 결혼식 이야기는 8일 오후 10시 방송되는 '조선의 사랑꾼'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr