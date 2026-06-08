배우 신예은이 '닥터 섬보이' 흥행의 중심에 섰다./사진제공=ENA

배우 신예은이 '닥터 섬보이' 흥행의 중심에 섰다./사진제공=ENA

배우 신예은이 '닥터 섬보이' 흥행의 중심에 섰다.지난 1일 첫 방송 된 ENA 월화드라마 '닥터 섬보이'는 방송 첫 주부터 상승세를 탔다. 닐슨코리아에 따르면 1회 전국 시청률 4.0%로 출발한 데 이어 2회는 5.0%를 기록하며 ENA 드라마 역대 첫 방송 주간 최고 시청률 기록을 새로 썼다. 이 가운데 비밀 많은 간호사 육하리 역을 맡은 신예은의 활약에도 관심이 쏠리고 있다.첫 주 방송에서는 편동도 지소에서 공중보건의사 도지의(이재욱 분)와 간호사 육하리(신예은 분)가 처음 만나 얽히는 과정이 그려졌다. 육하리가 숨기고 있는 항암제의 정체와 사연도 베일을 벗기 시작했다.신예은은 밝고 장난기 넘치는 모습부터 환자를 대하는 진중한 태도까지 폭넓은 감정선을 소화하며 극의 몰입도를 높였다. 특히 고집 센 환자 김정배(박완규 분)를 설득하는 과정에서는 육하리의 복잡한 내면을 섬세하게 표현해 호평을 얻었다.캐릭터를 둘러싼 미스터리도 흥미를 더했다. 육지의 대학병원에서 근무하던 하리가 왜 모두가 기피하는 편동도로 돌아왔는지, 그가 지닌 항암제와 숨겨진 사연은 무엇인지 궁금증을 자아냈다. 삶을 포기하려는 환자 앞에서 무릎까지 꿇었던 이유 역시 주요 관전 포인트로 꼽힌다.도지의와 육하리의 관계 변화도 눈길을 끌었다. 첫 만남부터 부딪히던 두 사람은 환자를 향한 진심을 공유하며 조금씩 가까워졌고, 향후 펼쳐질 로맨스에도 기대가 모이고 있다.신예은은 한동안 시청률 부진의 아쉬움을 겪기도 했다. 2020년 방송된 KBS2 '어서와'는 0%대 시청률을 기록했고, 이후 주연을 맡은 '경우의 수', '3인칭 복수' 역시 기대만큼의 흥행 성과를 거두지 못했다. 그러나 넷플릭스 '더 글로리'에서 박연진 아역을 맡아 강렬한 인상을 남긴 뒤 상승세를 타기 시작했고, 이후 출연작마다 안정적인 연기력으로 존재감을 확장하고 있다.'닥터 섬보이'는 악명 높은 섬 편동도에 부임한 공중보건의사 도지의와 비밀을 품은 간호사 육하리가 펼치는 메디컬 휴먼 로맨스다. 매주 월, 화요일 밤 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr