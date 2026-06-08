'탐정들의 영업비밀'에서 한 모델의 이야기가 폭로된다. / 사진제공=채널A

'탐정들의 영업비밀'에서 한 모델의 이야기가 폭로된다. / 사진제공=채널A

'탐정들의 영업비밀'에서 한때 잘나갔던 모델 남자친구의 동성 스폰 의혹이 폭로된다.8일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에서는 동거 중인 남자친구의 외도를 의심하는 한 여성의 사연이 공개된다.의뢰인은 과거 연예계 헤어·메이크업 보조로 일하던 시절 눈여겨봤던 모델과 6년 만에 재회해 연인으로 발전했다고 밝혔다. 꿈에 그리던 '최애'와 사랑을 이뤘다고 생각했지만, 교제 3개월 만에 집에서 립스틱 자국이 묻은 컵이 발견되고 남자친구가 스킨십까지 피하기 시작하면서 의심이 커졌다. 결국 의뢰인은 남자친구에게 다른 여성이 있는지 확인해 달라며 탐정단을 찾았다.조사에 나선 탐정단은 의뢰인의 남자친구와 과거 소속 에이전시 대표가 나눈 수상한 대화를 포착한다. 대화 과정에서 남자친구는 과거 자신이 했던 일을 언급하며 대표를 원망하고, 대표는 남자친구의 발기부전을 거론하며 모욕적인 발언을 쏟아내 충격을 안긴다.여기에 의뢰인이 의심했던 립스틱 자국의 주인이 에이전시 대표라는 사실까지 드러나면서 스튜디오는 술렁인다. 이를 계기로 대표가 동성 취향을 가진 것은 물론, 소속 모델들에게 동성 스폰서를 연결해 준 것이 아니냐는 의혹이 제기된다. 의뢰인의 남자친구가 감추고 있는 비밀과 대표와의 관계 뒤에 어떤 진실이 숨겨져 있을지 관심이 쏠린다.'탐정들의 영업비밀'은 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr