'심야괴담회' MC를 맡은 김구라와 김숙 / 사진=텐아시아DB

'심야괴담회'가 시즌 6로 돌아온다. / 사진제공=MBC

방송인 김구라, 김숙이 MC를 맡은 '심야괴담회'가 시즌 6로 돌아온다. 한편 지난해 12월 종영한 '심야괴담회 5'는 방영 내내 1%의 시청률을 기록하며 아쉬운 성적을 거뒀다.MBC 예능 '심야괴담회'는 2021년 첫선을 보인 이후 탄탄한 마니아층을 형성한 호러 토크쇼다. 시즌 6로 돌아온 '심야괴담회'는 기존 일요일 방송에서 월요일 밤으로 편성을 이동했다.새 단장을 마친 '심야괴담회' 스튜디오에는 의문의 숫자 '6-6-6' 마크가 등장해 눈길을 끌었다. 첫 녹화에 참여한 출연진들은 한층 스산해진 분위기에 "이번 시즌은 시작부터 기운이 심상치 않다", "진짜 장난 아니겠다"라며 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.시즌6에서는 시청자들의 사랑을 받았던 김구라, 김숙, 김호영, 김아영이 다시 한번 MC로 호흡을 맞춘다. 6년째 '심야괴담회'를 이끄는 김구라는 현실적인 시각으로 괴담을 바라보면서도, 녹화가 시작되면 누구보다 깊이 빠져드는 모습으로 재미를 더한다. 또 김숙은 특유의 공포 연기와 재치 있는 입담으로 긴장과 웃음을 오가며 프로그램의 분위기를 이끌 예정이다.'심야괴담회 6'는 오는 22일 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr