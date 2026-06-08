이상순과 김나영이 카페투어에 나섰다. / 사진='노필터티비' 영상 캡처

이상순과 김나영이 카페투어에 나섰다. / 사진='노필터티비' 영상 캡처

가수 이상순이 서울에서의 카페 개업 의향을 나타냈다. 또한 커피 애호가의 면모를 보였다.7일 유튜브 채널 '김나영의 노필터티비'에는 '상순형부(?)와 함께한 두 인프피의 한남동 카페투어'라는 영상이 게시됐다.김나영은 이상순과 함께 한남동 카페투어에 나섰다. 한 카페에 들어선 두 사람. 이상순이 카페에 대해 설명하자 김나영은 "임장온 것 같다. 카페 자리 소개해주시는 것 같다"며 웃음을 터트렸다.이효리는 서울 연희동에 요가원을 오픈해 운영하고 있는 중이다. 이에 이상순은 "아내는 오늘 요가원에 (요가를) 가르치러 갔고, 저는 집에서 애들(반려견들) 돌보며 있다가 잠깐 커피 한 잔씩 마시러 나온다. 원래는 집에서 아침에 일어나서 커피 마신다"라고 말했다. 이어 "기회가 있을 때는 카페 와서 마신다. 친구 카페가 있으니까 여기서 한 잔 마시기도 하고, 새로운 카페, 커피 좋은 게 있나 보기도 한다"라며 "자리도 좀 보고, 임장도 하고"라면서 웃었다.제주도에서 카페를 운영한 적 있던 이상순. 김나영은 "서울에서 약간 그런 생각(카페를 할 생각)도 있으시는 거냐"라고 물었다. 이상순은 "맞다"라고 답했다. 이어 "제주에서 하던 카페를 서울에서 만들고 싶은 생각이 있다. 지금은 라디오도 하고 바빠서 신경을 못 쓰는데, '자리 어디가 좋을까, 젊은이들이 어디에 많이 왔다갔다 하나' 조금씩 보긴 하고 있다"고 이야기했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr