배우 진구가 '신입사원 강회장'에서 열연 중이다. / 사진=JTBC

배우 진구가 '신입사원 강회장'에서 열연 중이다. / 사진=JTBC

'신입사원 강회장' 진구가 연이은 위기를 맞으며 궁지에 내몰렸다. 한편 1화 3.7%의 시청률로 출발한 '신입사원 강회장'은 4화 만에 8.2%까지 상승하며 가파른 상승세를 보이고 있다.지난 6, 7일 방송된 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장' 3, 4회에서는 최성그룹 후계 경쟁 속 황준현(이준영 분)으로 인해 비자금과 항만사업을 둘러싼 변수들이 연이어 터지며 강재성(진구 분)이 위기를 맞는 장면이 그려졌다.강재성은 사장단 회의에 난입한 황준현(강용호 분)의 돌발 행동에 불쾌감을 드러냈다. 동시에 그가 만만치 않은 인물임을 직감하며 묘한 긴장감을 형성했다. 이후 장인인 태하그룹 나병모 회장(정재성 분)과 함께 윤천시 항만사업을 추진하며 차기 회장 자리를 향한 행보에 나섰다.하지만 최성그룹을 노리는 나병모 회장의 속내와 예상치 못한 변수들이 겹치며 상황은 꼬이기 시작했다. 송전무에게 맡긴 비자금에 문제가 생긴 데 이어, 송전무와 함께 3천억 원 규모의 비자금까지 사라지면서 강재성은 위기에 몰렸다. 여기에 경찰 조사와 강회장의 움직임으로 장시장마저 흔들리고 항만사업까지 동생 강재경(전혜진 분)에게 넘어가자 강재성은 후계 구도에서 멀어졌다.이 과정에서 진구는 최성그룹을 향한 강재성의 욕망과 집착, 그리고 위기에 내몰린 인물의 불안감을 설득력 있게 그려냈다. 후계 자리를 향한 야심을 날카로운 눈빛과 집요한 태도로 표현한 데 이어, 비자금이 사라진 사실을 알게 된 뒤에는 분노와 초조함이 뒤섞인 감정을 보여주며 극의 긴장감을 높였다.또 강재경과 대립하는 장면에서는 후계 구도에서 밀려나는 인물의 불안과 패배감을 섬세한 감정 연기로 표현했다. 이어 위기 속에서도 권력을 향한 욕망을 놓지 못하는 강재성의 집착을 현실감 있게 보여주며 눈길을 끌었다.한편 '신입사원 강회장'은 매주 토, 일요일 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr