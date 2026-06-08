강예원이 '미운 우리 새끼'에 출연해 눈물을 보였다. / 사진='미운 우리 새끼' 방송 캡쳐

강예원이 '미운 우리 새끼'에 출연해 일상을 공개한다. / 사진='미운 우리 새끼' 방송 캡쳐

배우 강예원이 돌아가신 아버지가 남긴 막대한 부채로 눈물을 흘린다.지난 7일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서 강예원의 새로운 합류가 예고됐다.강예원은 시작부터 격하게 양치하는 모습으로 등장해 시선을 끌었다. 강예원과 친한 한채아는 강예원을 향해 "많이 내려놨다"고 말해 웃음을 자아냈다.강예원의 지인은 "21년 동안 본 얼굴 중에 완성도가 있다"며 성형 수술을 언급했다. 그러면서도 "이제 성형 그만해. 끝났어"라고 일침을 가했다. 강예원은 "내가 눈 앞트임을 너 때문에 했다"고 말하며 티격태격하는 모습을 보였다.다음 장면에서는 분위기가 반전됐다. 강예원이 변호사를 찾아가는 장면이 담겼다. 변호사는 "아버지 부채 관련해서 10억에서 11억이 되는 거 아냐"고 말했다. 강예원은 "당장 5월에 갚아야 하냐"고 물었다. 그는 "아빠 병원비랑 이런 것 때문에"라고 말하며 말끝을 흐렸고 변호사는 "부채가 더 생길 수도 있다"고 설명했다. 이어 강예원이 눈물 흘리는 모습으로 영상이 끝나며 어떤 속사정이 있을지 궁금증을 자아냈다.'미운 우리 새끼'는 매주 일요일 오후 9시에 방송된다. 강예원의 사연은 오는 14일 방송에서 확인할 수 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr