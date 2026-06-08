배우 박경혜가 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

박경혜가 과거 치아 문제로 인해 생긴 식습관을 고백했다. / 사진='경혜볼래' 유튜브 영상 캡처

배우 박경혜가 치아 문제로 인해 생긴 독특한 식습관을 고백했다.지난 7일 유튜브 채널 '경혜볼래'에는 '싱크대 하부장과 방충망 보수! 그리고 열받은 경혜의 두피 케어'라는 제목의 영상이 게재됐다.박경혜는 4시간에 걸친 싱크대 하부장 보수 및 방충망 교체 작업을 마친 뒤 식사 시간을 가졌다. 식사 도중 제작진은 박경혜에게 "과거 화장실 편에서 햄버거를 잘라먹던 것에 대해 해명해달라"고 질문했다.그는 "원래 치아가 안 좋고 치열이 진짜 안 맞았을 때 치과 치료를 정말 많이 받았다"며 "이쪽 치료하면 저쪽으로 먹어야 하는 등 음식을 한쪽으로만 씹어야 했던 적이 많았다"고 회상했다. 이어 "그때부터 음식을 잘게 잘라먹는 습관이 들었다. 지금은 치열이 잘 맞음에도 불구하고 계속 음식을 잘라먹게 되더라"고 덧붙였다.한편 박경혜는 2017년 MBC '라디오스타'에 출연해 양악수술을 한 사실을 밝혔다. 그는 "부정교합 때문에 치아가 빨리 깨졌다. 치아가 약해서 30대면 틀니를 써야 한다고 하더라. 그래서 3000만원을 들여서 양악수술을 하게 됐다"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr