방영 중인 연애 리얼리티 프로그램 출연자를 둘러싼 상간 의혹이 온라인에서 확산하는 가운데, 제작진이 사실관계 확인에 나섰다./사진=AI 이미지 활용

방영 중인 연애 리얼리티 프로그램 출연자를 둘러싼 상간 의혹이 온라인에서 확산하는 가운데, 제작진이 사실관계 확인에 나섰다.7일 방송 관계자에 따르면 해당 프로그램 제작진은 출연자 관련 의혹에 대해 "현재 관련 내용이 사실인지 확인 중"이라는 입장을 전했다. 온라인을 중심으로 논란이 커지자 사실관계 파악에 착수한 것으로 알려졌다.이번 논란은 지난 6일 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에 '연애 리얼리티 출연자의 도덕적 검증 실패'라는 제목의 글이 올라오면서 불거졌다.자신을 공익 제보자라고 밝힌 작성자는 출연자 A씨가 자녀를 둔 기혼 남성과 부적절한 관계를 맺었으며, 현재 상간자 손해배상 소송 피고로 지목된 상태라고 주장했다. 이어 해당 사실을 숨긴 채 프로그램에 출연했다고 덧붙였다.작성자는 "프로그램 특성상 진행되는 합숙 촬영 기간에도 외부에서 시간을 보낸 뒤 숙소로 복귀하는 등 이중생활을 이어갔다"고 주장했다. 또 상대 배우자의 관계 정리 요청에도 만남을 지속했고, 피해자에게 사과 대신 법적 대응을 언급하며 2차 가해했다고도 했다.게시물에는 A씨로 추정되는 여성과 남성이 엘리베이터 안에서 신체 접촉하는 모습이 담긴 CCTV 캡처 이미지도 첨부됐다. 다만 프로그램명과 실명은 공개되지 않았다. 이후 해당 게시물은 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 통해 빠르게 확산했으나 현재는 삭제된 상태다. 게시글 내용과 첨부 자료의 진위 역시 확인되지 않았다.온라인에서는 게시글에 언급된 '미인대회 출신'이라는 단서를 토대로 특정 인물을 추측하는 반응이 이어지고 있다. 다만 의혹이 사실로 확인되지 않은 만큼 무분별한 신상 추정과 과도한 확대 해석은 경계해야 한다는 목소리도 나온다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr