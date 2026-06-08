배기성보다 12살 어린 아내…이은비, 10년 전 풋풋한 부부

배기성의 아내 이은비가 10년 전을 추억했다.이은비는 최근 남편 배기성과 찍은 셀카를 공개했다. 두 사람의 10년 전 모습으로 풋풋함이 담겼다.한편 배기성의 12살 연하 아내 이은비는 한 예능에서 과거 배기성의 열혈 팬이었음을 밝히며 “그가 있다는 소리에 앉은 자리에서 대놓고 뒤돌아보기 민망해서 계속 얼굴을 보려고 화장실을 왔다 갔다 했다"고 첫 만남을 회상했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr