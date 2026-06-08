이소라, 끝내 포기했다…56세에 겨우 이뤄낸 합격인데, "다신 없을 일" ('소라와진경')

모델 이소라가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

이소라(56)와 홍진경(48)이 마침내 꿈에 그리던 파리 패션위크 런웨이에 오른다.지난 7일 방송된 MBC 예능 ‘소라와 진경’ 7회에서는 이소라와 홍진경이 파리 패션위크 무대를 향한 마지막 관문을 통과하는 과정이 담겼다.이날 피팅 오디션장에 들어선 이소라와 홍진경은 디자이너와 캐스팅 디렉터의 예리한 시선 아래 끝없는 환복을 반복하는 ‘무한 피팅’의 굴레에 갇혔다. 피팅하고도 쇼에 못 서는 경우가 많은 만큼, 다른 모델들처럼 “내일 보자”는 시그널을 받지 못한 이소라는 불안해했다.그러나 마침내 두 사람은 동시 합격 문자를 받게 됐다. 심지어 홍진경은 또 다른 브랜드로부터 기습 오디션 스케줄 연락까지 받았다.패션쇼 당일 오전, 홍진경은 이전과 달리 설레는 마음으로 새로운 오디션장에 임했다. 디렉팅에 맞춰 거침없는 워킹으로 디자이너가 있는 2층 오디션장에 입성했고, 차분하고 엘레강스한 드레스부터 이어진 또 다른 착장까지 소화했다.이소라는 기쁨과 동시에 잔인한 선택의 기로에 서야 했다. 준비했던 힐을 잃어버리는 악조건 속에서 치렀던 쿠튀르 캠페인 오디션에 합격했지만, 캠페인 촬영이 홍진경과의 연합 패션쇼 시간과 겹쳤다. “나 얼굴 빨개졌죠?”라며 기뻐했던 이소라는 깊은 고민 끝에 “진경이와 한 무대에 서는 건 다시 없을 일”이라며 동반 런웨이를 선택했다.두 사람이 함께 무대에 서게 될 곳은 에펠탑과 센강을 품은 현대미술관 팔레 드 도쿄였다. 이소라와 홍진경은 각각 룩 넘버를 받고 백스테이지에 입성했다. 리허설 전 동선을 확인하고, 헤어와 메이크업도 받았다.그러나 예기치 못한 위기가 이어졌다. 과거 대퇴골 부상으로 속도감 있는 워킹을 힘들어했던 이소라는 리허설에서 생각보다 빠른 워킹을 요구받았고, 홍진경은 룩 넘버가 갑자기 변경되는 등 돌발 상황을 겪었다. 이후 홍진경은 “언니가 스테이지에 같이 있는 게 너무 위안이 됐다”고 고백했고, 이소라는 “우리가 파리에 왔다”며 벅찬 감정을 보였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr