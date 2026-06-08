유명 연애 프로그램 여성 출연자가 상간 의혹에 휩싸였다./사진=AI 생성 이미지

유명 연애 프로그램 여성 출연자가 상간 의혹에 휩싸였다.지난 6일 직장인 익명 커뮤니티에는 '연애 리얼리티 출연자의 도덕적 검증 실패'라는 제목의 글이 게시됐다.작성자는 미인대회 출신으로 알려진 연애 리얼리티 프로그램 출연자 A씨를 두고 "한 가정을 파탄에 이르게 한 부정행위 가해자이자 상간자 손해배상 소송 피고"라고 주장했다.이어 "A씨는 피해자가 베푼 아량을 무시하고 어린아이를 양육하는 엄마의 처절한 호소에도 유부남과의 관계를 이어갔다"고 밝혔다. 자녀가 있는 유부남과 교제했으며, 상간 관련 손해배상 소송의 피고가 됐다는 주장도 덧붙였다.또 A씨가 해당 사실을 숨긴 채 연애 프로그램에 출연했다고 주장했다. 작성자는 "프로그램 특성상 합숙 촬영을 하는 와중에도 보란 듯이 워커홀릭인 척 아침 일찍 나가 유부남과의 거처에서 행복한 시간을 보내고 늦은 시각 촬영 숙소에 복귀해 촬영 스케줄을 이어가는 이중적인 행태를 보였다"고 적었다.이와 함께 A씨가 피해자에게 직접 사과하지 않은 채 법률대리인을 통해 법적 대응을 경고하는 등 2차 가해했다고 주장했다. 게시물에는 A씨로 추정되는 여성과 남성이 엘리베이터 안에서 스킨십을 하는 모습이 담긴 CCTV 캡처본도 첨부됐다.작성자는 "출연자 섭외 시 과거의 행적과 도덕적 자질에 대해 더욱 철저하고 엄중한 검증 시스템을 갖추어 시청자들이 더 이상 가해자의 성공 신화를 강제로 소비하며 상처받는 일이 없기를 강력히 촉구한다"며 "이번 공론화를 통해 방송사들이 출연진 검증의 엄중함을 통감하고, 부적절한 인물이 스크린을 통해 피해자에게 2차 가해를 가하는 일이 없도록 철저한 장치를 마련하는 계기가 됐으면 한다"고 주장했다.다만 작성자는 프로그램명과 출연자 실명을 공개하지 않았다. 온라인상에서는 게시글에 언급된 '미인대회 출신'이라는 단서를 바탕으로 특정 인물을 추측하는 반응이 이어지고 있으나, 게시물은 현재 삭제된 상태다. 해당 의혹의 진위 역시 확인되지 않았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr