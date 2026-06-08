/ 사진=텐아시아 DB

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

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'식객 허영만의 백반기행' 박소담이 소주 광고 모델이 된 뜻밖의 비화를 공개했다.7일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기헹')에는 배우 박소담과 함께 경기도 양평 맛집을 방문했다.이날 박소담은 직접 '백반기행'에 출연을 요청했다고 밝혔다. 그는 "제가 이 프로그램 애청자다. 그동안 쉬는 법을 모르고 달려왔는데 선생님과 하루를 행복하게 보내고 싶어서 나왔다"고 말했다. 이에 허영만은 "나와 함께 있으면 행복해질 확률이 높다"고 화답해 웃음을 자아냈다.선지를 좋아한다는 박소담은 양평 해장국을 맛본 뒤 "적당히 칼칼하고 국물이 시원하다"고 감탄했다. 이어 "해장국은 오히려 시간이 있을 때 먹을 수 있는 음식 같다"며 "영화 '기생충' 촬영 당시 전주에 오래 머물러 콩나물국밥을 정말 자주 먹었다"고 떠올렸다.'기생충'에서 송강호, '검은 사제들'에서 김윤석, 강동원 등과 호흡을 맞춘 박소담은 대선배들 사이에서 성장할 수 있었던 비결도 공개했다. 그는 "선배님들이 늘 '우리는 선배지만 같이 가는 동료'라고 말씀해주셨다"며 "잘 모르는 건 많이 물어봤다. 봉준호 감독님이 '너처럼 질문 많은 배우는 처음 본다'고 하시면 '감독님이 저를 뽑았으니 알려주셔야죠'라고 했다"고 웃었다.이어 "'검은 사제들' 때는 팔다리가 묶인 상태로 3~4주를 촬영했다. 나중에는 김윤석 선배님이 직접 케이블타이로 묶어주고 풀어주셨다"며 "삭발에 얼굴까지 피칠갑을 하고 있으니 선배님들이 '쟤를 누가 데려가냐'고 농담하셨다"고 회상했다. 그러면서 "선배님들이 도와주지 않았다면 버티기 힘들었을 것"이라고 감사함을 전했다.박소담은 애주가 면모도 드러냈다. 허영만이 "술 많이 마시냐"고 묻자 그는 "못 마시는 편은 아니다. 아버지 쪽이 술을 굉장히 잘 드신다"고 답했다. 이어 "어딜 가나 제가 막내였다. 선배님들이 계신데 먼저 가겠다는 말을 못해서 끝까지 자리를 지켰다. 그러다 보니 다들 제가 술을 잘 마신다고 생각하셨다"고 설명했다.특히 그는 "예전에 한 방송에서 주량이 얼마냐는 질문을 받았는데 소주 2병이라고 답했다"며 "그 방송 이후 소주 광고 모델로 발탁됐다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr