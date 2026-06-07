사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 유재석 한마디에 예능을 쉬었던 김경남이 남다른 각오를 드러냈다.7일 방송된 SBS '런닝맨'은 배우 전소민, 김경남과 함께한 '나혼자 머니업' 레이스가 펼쳐졌다.이날 김경남은 오랜만에 '런닝맨'을 찾았다. 약 7년 만의 재출연한 그의 등장과 동시에 멤버들은 반가움을 드러냈다. 김경남 역시 한층 편안해진 모습으로 인사를 건넸다.지석진이 "정말 얼마나 반갑던지"라며 악수를 건네자, 김경남은 "정말 기억하시는 거 맞죠?"라고 확인해 웃음을 선사했다.앞서 김경남은 '런닝맨' 출연 후 한 예능에서 유재석에게 "예능하고 안 맞는 것 같다"는 말을 듣고 강제 예능 휴식기를 가진 바 있다. 그는 "그때와 지금은 마인드가 완전히 달라졌다"며 달라진 각오를 드러냈다.이번 레이스는 계절 장사꾼이 되어 투자 수익을 올리는 '나혼자 머니업' 콘셉트로 진행됐다. 참가자들은 봄, 여름, 가을, 겨울 가운데 어떤 계절이 호황을 맞을지 예측하며 시드머니를 투자했다.첫 미션을 두고 김경남은 전소민 옆 자리를 차지했다. 전소민은 "반대쪽에 앉아라. 우리 그렇게 친하지 않다. 경남이가 노잼"이라며 밀어냈지만, 김경남은 "좀 챙겨달라. 자꾸 그렇게 프레임 씌우지 마라"며 긴장한 모습을 내비치기도 했다.미션 후 전소민은 과감한 투자로 '장사의 신'이 됐지만, 김경남은 매출 꼴찌를 기록했다. 양세찬이 "너 돈 좀 쓰라"고 조언하고, 유재석이 "너 뭐하는 거냐"고 지적하자, 전소민은 "(김경남이) 돈을 너무 안 썼다. 구두쇠다. 원래도 그렇다"고 설명했다. 지예은은 "아끼다 똥 된다"며 막내 패기를 보여 웃음을 안겼다.한편 김경남은 전소민과 연극 '렁스'에 출연한다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr