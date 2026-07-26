사진 = 홍진영 인스타그램

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사진 = 홍진영 인스타그램

사진 = 홍진영 인스타그램

가수 홍진영이 브라운 홀터넥 미니 원피스를 입고 화려한 비주얼을 선보였다.홍진영은 최근 자신의 인스타그램에 "공연할때 맨날 검은색 옷만 입는다고 댓글로 혼내시니까 브라운으로 입어봤어요?ㅋ"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 홍진영은 흰색 천막과 공연 장비가 놓인 대기 공간에서 두 손을 모은 채 아래를 바라보고 있다. 브라운 컬러의 홀터넥 미니 원피스는 목선에서 자연스럽게 잡힌 주름과 어깨의 리본 장식으로 포인트를 줬으며 허리부터 치맛단까지 이어진 셔링이 몸매를 따라 입체적인 실루엣을 만들었다. 높게 묶은 포니테일과 가볍게 내린 앞머리, 원형 귀걸이는 또렷한 이목구비를 강조했다.천막 안쪽에 선 홍진영은 손을 허리 앞에 가지런히 모으고 한쪽을 응시했다. 테이블과 접이식 의자, 공연 장비가 놓인 소박한 공간에서도 브라운 원피스의 부드러운 색감과 정돈된 헤어스타일이 선명하게 돋보였다.정면을 바라본 홍진영은 입술을 살짝 내밀고 한 손을 움직이며 장난스러운 표정을 지었다. 어깨를 드러낸 홀터넥 디자인과 짧은 치맛단이 늘씬한 실루엣을 강조하고, 블랙 포니테일이 브라운 의상과 뚜렷한 대비를 이뤘다.머리카락을 다시 묶는 홍진영은 양팔을 머리 위로 올린 채 옆을 바라봤다. 팔과 어깨선이 드러나는 포즈에 타이트한 원피스의 셔링 디테일이 더해졌으며, 푸른 조명이 비친 천막 안에서 브라운 컬러가 차분하게 살아났다.이를 본 팬들은 "크 진짜 너무 예쁜 울언니", "늘 응원합니다", "공쥬당", "너무이뿌다아앙", "언니는 뭘입으셔도 다예쁘시고 아름다우세요", "갈수로 더 이뻐지네요" 등의 댓글을 달았다.한편 홍진영은 1985년생이며 2009년 '사랑의 배터리'로 큰 사랑을 받은 뒤 '산다는 건' '엄지 척' 등 히트곡을 발표하며 트로트 대표 가수로 자리 잡았다. 홍진영은 현재 화장품 브랜드 대표로 활동 중인 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr