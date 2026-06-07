/ 사진=텐아시아 DB
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'식객 허영만의 백반기행' 박소담이 갑상샘암 투병 중 두려움을 털어놨다.

7일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에는 배우 박소담이 출연해 경기도 양평 맛집을 찾아 이야기를 나눴다.

이날 박소담은 2021년 갑상샘암 진단 후 겪었던 힘든 시간도 고백했다. 그는 "겁이 정말 많이 났다. 원래 이런 사람이 아닌데 사람 만나는 것도 싫어졌다"고 털어놨다.

가장 힘들었던 건 목소리였다. 박소담은 "수술 전에는 이 목소리가 너무 당연했다. 그런데 수술 후 6개월 동안 목소리가 나오지 않으면서 정말 많은 생각을 했다"고 말했다.
사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'
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이어 "배우는 다양한 소리를 낼 수 있어야 하는데 과연 내가 배우를 계속할 수 있을까 걱정했다"며 "그렇게 위축된 시간이 지나고 나서야 진정으로 저 자신을 보게 된 것 같다"고 솔직하게 밝혔다.

수술 이후에는 새로운 도전에도 나섰다. 박소담은 "이제껏 해보지 않은 걸 해보자는 마음으로 혼자 34일 동안 유럽 여행을 다녀왔다"고 말했다.

박소담은 "아이슬란드에서 오로라도 보고, 혼자 차를 렌트해서 운전도 했다. 여행 중 타이어 공기압 문제로 카센터를 찾았는데 혼자 여행 왔다고 하니 행운을 빈다며 공짜로 고쳐주셨다"고 전했다.
사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'
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그러면서 "오로라도 보고 여러 경험을 하면서 '내가 아프지 않았더라면 과연 이런 도전을 했을까'라는 생각이 들었다"고 덧붙였다.

한편 박소담은 고1 때 뮤지컬을 보고 배우의 꿈을 꾸게 됐다고 밝혔다. 처음에는 아빠 반대에 부딪혔다는 그는 "엄마는 '진짜 하고 싶으면 응원해주겠다'고 했다. 아빠 몰래 1년 넘게 학원을 다녔다. 왜 비싸냐고 하면 '종합 학원'이라 그렇다고 했다"고 전했다.

그러면서 "대학은 한예종에 갔다. 아빠가 회사에서 '딸이 한예종 갔냐. 축하한다'고 하니까, 그때 조금 기뻐하시더라"고 덧붙였다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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